日月潭慈恩塔步道現嬌客 罕見藍腹鷳出沒覓食

日月潭有民眾到慈恩塔步道散步，幸運在步道外看見藍腹鷳出沒，一身亮麗羽色相當美麗。（民眾提供）

2025/05/13 18:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭今有民眾到慈恩塔步道健行時，赫然發現步道外竟有「嬌客」藍腹鷳現蹤覓食，當下立即拍照記錄，只見藍腹鷳緩緩移動，展現亮麗羽色，讓人相當欣喜；日月潭風景區管理處表示，環潭靠山區域確實有藍腹鷳出沒，不過要在步道範圍看見較為罕見，除代表遊客很幸運之外，也顯示環潭生態相當豐富。

民眾表示，日月潭前幾天都在下雨，今趁天氣好轉特別到慈恩塔步道健行賞景，就在散步結束要離去前，竟在步道外看見1隻藍腹鷳，他當下靜靜拿出手機拍照，藍腹鷳也自顧自地覓食，之後拍完要走回停車場，藍腹鷳才逕自離去，能親眼在潭區看見美麗的保育類動物，著實相當難得。

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日管處指出，環潭地區像是人潮較少的慈恩塔、薄山脊步道，過去就有藍腹鷳的蹤影，只是藍腹鷳機警害羞，遊客要發現並不容易，另像在月牙灣也有山羌，或在水蛙頭步道也常有台灣獼猴，環潭只要在人煙較少的地區，就比較容易看見野生動物，並提醒遊客，若在野外看見動物應保持距離，遠觀欣賞就好，切勿餵食或靠近觸摸，以免發生人獸衝突。

日月潭有民眾到慈恩塔步道散步，幸運在步道外看見藍腹鷳出沒覓食。（民眾提供）

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