新北環快高架橋防蝕工程 三重環河南路5/15起夜間2階段封閉

新北環快高架橋經檢視發現多處老化鏽蝕情形，將自5月15日起至7月28日止，每日晚上11時30分至翌日清晨5時30分，辦理油漆工程。（記者羅國嘉攝）

2025/05/13 18:12

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北環快銜接台64線快速道路，是貫穿中和、永和、新店、板橋、三重等地區的重要交通幹道。新北市政府養護工程處表示，經檢視發現多處老化鏽蝕情形，將自5月15日起至7月28日止，每日晚上11時30分至翌日清晨5時30分，辦理三重區新北環快高架橋油漆工程，分二階段封閉環河南路（福德南路至正義南路）橋下單向平面道路。

養工處長鄭立輝表示，經檢視該高架鋼橋塗層後，發現多處老化鏽蝕情形，為提升橋梁使用安全並延長使用壽命，將實施防蝕塗裝工程。而為降低工程對交通的衝擊，施工採兩階段方式進行橋下道路封閉。

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鄭立輝說明，第一階段從5月15日至6月20日封閉環河南路往新莊方向兩車道，汽機車改道行駛福德南路；第二階段則從6月21日至7月28日，封閉環河南路往三重方向兩車道，汽機車改道行駛正義南路銜接重新路二段。

鄭立輝指出，施工期間客運與公車可正常通行，不影響既有行駛路線。請用路人提前規劃行程，依現場標誌及交維人員指示安全通行，施工期間若造成不便，敬請見諒。

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