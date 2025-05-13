無卡分期誘消費爭議多 台中首創公開不良業者 「 觀察名單」收歛了

無卡分期誘消費爭議多，台中修法首創公告不良業者機制。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/13 18:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕有鑑於「無卡分期」消費屢發生消費爭議， 且有不肖業者利用「無卡分期」引誘消費，隱含高利率與高違約金等不利條款，部份業者屢遭投訴卻未改善，台中市去年10月修正「消費者保護自治條例」，首創對屢犯不改善業者公開警示，將兩業者列「觀察名單」，法制局指出，新法上路迄今，遭觀察的美容業申訴件數下降37%、交友業者減少75%，自治條例見效。

台中市法制局長李善植指出，無卡分期是近年新興交易模式，因申請時不需信用卡或聯徵，只需身分證與手機門號即可申辦，門檻低易吸引學生或無穩定收入者使用，常見於美容課程、健身教練、補習班與3C產品等消費項目，因涉及複雜三方契約，一旦出現糾紛處理困難。

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李善植指出，無卡分期常見爭議包括利率資訊不透明、申貸門檻過低、解約困難、或是商家誘導性銷售，有美容業者以送贈品誘導進店後進行高壓推銷，也有交友APP透過假帳號吸引消費者，再推銷美容或情感課程；另有寵物業者以「買飼料送名犬」規避保固責任，消費者即使發現寵物生病或死亡仍須持續繳款，導致權益受損。

李善植說，市府積極從制度面進行防護，去年10月台中市修正「消費者保護自治條例」，要求業者揭露利率、違約責任與總金額等資訊，違者最高可處10萬元罰鍰；更率全國之先，可對屢犯不改善業者「公開警示」，增加抑制不法的手段。

李善植指出，台中原有兩業者屢被申訴未積極改善，在新法啟動後列公開警示「觀察名單」，新法上路迄今，其中美容業申訴件數下降37%，交友業申訴件數更大減75%，顯見自治條例已初見成效；他另指出，市府多次建議中央修法納管，金管會已於今年4月22日宣布，最快8月起將12家資融公司納入「金融消費者保護法」監管體系，進一步強化金融消費者的保護。

李善植指出，民眾若發生無卡分期糾紛，可把握訪問交易的7日無條件解約期，若業者未告知權利，解約期可延長至4個月，若業者倒閉或不繼續提供服務，也可以向資融公司主張「同時履行抗辯權」拒絕付款；如有任何消費問題，可透過1950消費者保護專線進行諮詢，亦可透過網路進行線上消費申訴，或至市政大樓文心樓10樓消保中心辦理申訴。

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