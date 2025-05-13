職涯探索找到興趣 台南技職博覽會5/22登場

台南市技職博覽會協助學子及早探索興趣。 （記者洪瑞琴攝）

2025/05/13 19:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025台南市技職博覽會將於5月22日盛大登場，匯集公部門、產業及技職校院35所參展單位近百個攤位，多元化內容讓學子及早探索未來職涯興趣。

今（13）日台南市長黃偉哲偕同參與單位暖身宣傳，他表示，畢業季就要到了，國高中生正處於升學的抉擇，是要念普通高中，還是技職學校，希望藉由技職博覽會協助學生找到興趣與方向並能提早起步。

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今天活動，各校秀出成果琳瑯滿目。中華醫事科技大學在雲嘉南開先鋒設立的寵物照護與美容科系，迎合時下很夯寵物市場。指導老師黃信霖說，學生畢業即就業高達8、9成；目前就讀五專部且已在寵物店工作的翁翊雯說，因為喜愛寵物而選擇這科系，學習知識不僅美容方面，更有如何應對各種危機與客戶狀況，建立互動信任與友善動物環境。

甫獲今年「吳寶春盃國際烘培新秀技藝競賽」亞軍的慈佑工商烘焙食品科學生何秉修、黃婉婷亦現身說法。他們表示，對食品烘焙有興趣，當時參觀技職博覽會後，進一步了解課程內容，更加確認自己的志向。兩人也都異口同聲說，未來能開設烘培工作室，做自己喜歡做的事。

今年技職博覽會將22至24日於中信科技大學體育館登場，以國中技藝教育16職群學習及職場應用介紹攤位為主軸，設計互動闖關任務可兌換禮物，還有技藝教育競賽成果展示區。

教育局長鄭新輝說，除了技職博覽會外，公立國中於三年級有「抽離式技藝教育課程」，提供學生每週至少3節課可以先初步學習技術型高中職群課程機會，另外還有暑假體驗課程、國中小學參訪觀光工廠、國小高年級至專科學校或技術型高中參訪等，多面向提供學生自我探索及發掘興趣的可能性。

2025台南技職博覽會將於5月22日盛大登場，豐富內容幫助學子找到興趣。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（中）偕同參展單位為技職博覽會暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

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