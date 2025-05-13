堉璘台灣奉獻獎洪錦芳捐3千萬獎金設東區據點 助安置兒少自立

中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）2020年在花蓮設置東區工作站，幫助安置少年自立。（記者王錦義攝）

2025/05/13 18:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）2020年在花蓮設置東區工作站，幫助安置少年自立，卻因房東售房被迫3次搬家。創辦人洪錦芳利用去年榮獲《堉璘台灣奉獻獎》的3000萬元獎金，在花蓮站附近購買民宅，作為服務據點，提供12張床位及辦公空間，今天正式啟用。

第八屆《堉璘台灣奉獻獎》獲獎人、CCSA創辦人暨秘書長洪錦芳說，協會在全台北中南地區都設有工作站，23年來服務安置機構如育幼院、少年家園等，並在花蓮租屋提供男女宿舍，幫助外縣市涉案被送往東部的司法少年少女離開既有網絡自立。

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洪錦芳說，東區工作站過去因房東出售房屋被迫搬遷3次，為解決困境，決定把去年榮獲堉璘台灣奉獻獎的3000萬元獎金全數捐出，購買花蓮站附近4層樓民宅作為東區工作站，作為少年宿舍、辦公室使用，也有空間舉辦活動及研習會。

洪錦芳提到印象深刻的服務個案故事，一名少年18歲前曾因吸毒、販毒陸續進出感化院，從桃園轉到花蓮安置，仍經常翹課、逃院，直到接觸協會與社工給予支持與關愛，鼓勵他學習有興趣的英文，並完成高中職學業，讓少年感到成就感與自尊，現在在美國攻讀教育學系，成功從谷底翻轉人生。

CCSA東區工作站指出，安置兒少18歲後不能住在育幼院或少年家園，工作站是他們轉成自立的中繼站，幫助少年出社會工作，目前工作站有3間房間，每房4床，分為男生與女生宿舍，最多可收12人，先以男生4人、女生4人為主，4床作為預備使用。

縣府社會處長陳加富表示，花蓮如今有8家兒少機構，隨著照顧個案愈來愈多，相信CCSA東區工作站未來能提供在地兒少合適的照顧，創造社會正向量能。

《堉璘台灣奉獻獎》自2017年創立以來，持續表彰在台灣社會中默默推動進步的傑出個人與團體，彰顯無私奉獻的精神與社會影響力。而中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）於2021年1月11日捐助成立青少年自立發展社會福利基金會，簡稱「青立會」（Teen Independence Development Foundation；TeenIDF），推動安置兒少自立服務。

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中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）2020年在花蓮設置東區工作站，幫助安置少年自立。（記者王錦義攝）

中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）2020年在花蓮設置東區工作站，幫助安置少年自立，創辦人洪錦芳利用去年榮獲《堉璘台灣奉獻獎》的3000萬元獎金購入據點。（記者王錦義攝）

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