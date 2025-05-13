世壯運倒數4天侯友宜視察板橋體育場 新北22場館準備好了

侯友宜表示，雙北世壯運距離開幕只剩下4天，目前新北市所有22個場館 （含閉幕典禮場地） 都已檢測完畢。（記者陳奕劭攝）

2025/05/13 19:07

〔記者陳奕劭／新北報導〕世界壯年運動會5月17日到30日登場，新北市長侯友宜今天（13日）到板橋第一體育場視察田徑場、射箭場與新北營運中心，檢測賽務、維安、道安、食安、住安等各面向，要讓所有參賽者賓至如歸。

侯友宜今天來板橋體育場關心準備進度，衛生局、觀旅局、警察局、消防局、賽務團隊向市長報告「準備好了」，令侯友宜當場稱讚賽務團隊行政效率。他說，雙北世壯運距離開幕只剩下4天，目前新北市所有22個場館都已檢測完畢，所有賽事行程與服務，交通管控、食品安全、醫療照護，所有賽事同仁都已準備好了，用雙手歡迎世壯運所有選手來到台灣。

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關於賽事準備，侯友宜指出，安全是最重要考量，之前做防恐維安演練，希望平安保護整個場館。新北一定在食安、住宿、醫療、交通管控做到位，也一再叮囑旅遊路線安全，希望用最高的標準，接待雙北世壯運的選手。

體育局說，賽會期間憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心與泳池，還可免費參觀新北市博物館、美術館與林家花園；選手可3個月內免費搭觀光公車遊水金九，還能免費參加十大主題深度文化體驗遊程。

體育局指出，世壯運與新北市中醫師公會合作，在板橋體育場提供按摩舒緩服務，民眾進場觀賽不只能領專屬應援小物，還能領取總價值超過百萬的限量「新北幣」。

市議員石一佑說，她與市長視察體育場，大致上沒有問題，她先前質詢的臨時停電、交通疏散等問題也有改善，侯市長說「他準備好了」，她也相信「新北準備好了」，這是台灣的大事，新北一定要加油。

詳細賽程資訊可上2025雙北世界壯年運動會官網查詢。

侯友宜今天來板橋體育場關心進度，聽取賽務人員簡報。（記者陳奕劭攝）

世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，圖為新北營運中心。（記者陳奕劭攝）

位於板橋第一體育場內的新北營運中心，隨處可見代言人壯寶。（記者陳奕劭攝）

橋第一體育場是雙北世壯運主場館之一，境內有田徑場、射箭場與新北營運中心。（記者陳奕劭攝）

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