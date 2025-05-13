雙北世壯運開跑在即 新北推無菸政策、打卡送鮮奶

2025/05/13 19:07

〔記者羅國嘉／新北報導〕雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日舉行，新北市衛生局今（13）日宣布全面啟動菸害防制措施，結合賽會推廣健康理念，打造全民參與、無菸清新的國際運動盛會；另也同步推出「新北世壯運大步走」打卡活動，即日起至5月25日，「動健康」會員於活動期間任選一日完成指定路線並打卡成功，即可兌換超商鮮奶乙瓶，數量有限、送完為止。

衛生局表示，此次世壯運共有61處競賽場館，新北承擔其中21處。依《菸害防制法》第18、19條，所有室內外體育場館皆為禁菸場所，更公告場館周邊人行道為戶外禁菸區，並設立清楚標示，落實無菸政策。

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衛生局指出，賽會期間將加強稽查與巡邏，違規吸菸（含電子煙、加熱菸）者將處以2000至1萬元罰鍰。市府呼籲選手、觀眾與志工共同遵守規範，共創友善、健康、安全的比賽環境，展現台灣對公共衛生的重視與國際接軌的誠意。除精彩賽事外，同步推出「新北世壯運大步走」打卡活動，「動健康」會員於活動期間任選一日完成指定路線並打卡成功，即可兌換超商鮮奶乙瓶。詳情請見活動網站：https://f4a.tw/v3/news-conts.html?id=681b19a97f48da2f4818336d&type=0。

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