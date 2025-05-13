機車「自助加油」只省4元！ 車主1理由狂推：根本不是因為省

不少駕駛在加油站會選擇「自助加油」。示意圖。（資料照）

2025/05/13 22:08

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近幾年來，越來越多的加油站，都會提供「自助加油」的服務。不過，近期就有網友好奇，明明機車在自助加油省下的錢並不多，但為什麼仍有大批機車族選擇自助加油，引起許多討論。

一名網友網路論壇PTT八卦板上，以「機車到底為何要自助加油？」為題發文表示，自助加油流程熟練的話，從熄火到加完油也至少要2分半，而機車加滿油以5公升來算，一公升省0.8元；等於共省4元。

原po認為，「換算時薪不到一百元，手還要用髒。而且機車頂多一個禮拜加一次，一個月四次省16元，一杯手搖都買不起。」因此好奇，「倒底為什麼騎機車要自助加油呢？」

請繼續往下閱讀...

文章一出，不少人都表示「有些人是就算只省1元也很爽的」，覺得「搭配加油有回饋的信用卡，還可以再省」、「可以積點折現」、「自從給店員加到噴出了之後都自助」、「加油槍很好玩耶平常可玩不到」。

同時，也有其他車主提到，「比起那幾毛錢，更重要的是省時間」、「自助加油人真的少，常常不用排」、「不想排隊浪費時間啊」、「根本不是因為省，是因為一堆人排隊加油」等意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法