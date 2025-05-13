古坑華山「好漢坡」升級 修繕欄桿8月完工

古坑華山2號步道又名好漢坡步道，階梯扶手欄桿損壞嚴重。（記者黃淑莉攝）

2025/05/13 17:50

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑山區是國內知名登山健行景點之一，尤其華山有多條登山步道不分平日、假日都有多民眾前往爬山，其中被稱為「好漢坡」的華山2號登山步道年久失修，階梯扶手損壞，縣長張麗善今（13）日與古坑鄉長林慧如等人前往會勘，將由縣府補助公所526萬多元辦理修繕工程，預計今年8月可以完工。

古坑山區步道有4大區，分別為荷苞山步道系統、樟湖桂林步道系統、草嶺石壁步道系統及華山華南步道系統，其中華山華南步道因距離市區近，加上有華山咖啡大街，是雲林最有人氣的登山健行地點。

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縣府城鄉發展處長林長造指出，縣府最近6年來在古坑山區斥資3億5000多萬元打造約28條步道，步道類型有腳力型、休閒型及親子型，華山2號登山步道屬於腳力型，一路陡坡，有「好漢坡」之稱。

這次好漢坡修繕工程以步道欄桿修繕為主，並增設休憩座椅，全長約220公尺，工程本週動工，預計8月可完工。

古坑鄉長林慧如說，好漢坡步道是許多登山客挑戰腳力的一條步道，因年久失修步道欄桿損壞嚴重，透過這次修繕提供遊客、登山客更安全、舒適的登山環境。

張麗善表示，好漢坡步道平日就有很多登山客挑戰練習腳力，縣府收到民眾反應步道損壞，城鄉處配合公所辦理修繕工作，預計8月完工，屆時歡迎各路英雄好漢來華山好漢坡挑戰自己的腳力。

古坑華山華山2號步道又稱好漢坡步道，因年久失修階梯欄桿扶手破壞嚴重，縣府及公所前往現勘。（記者黃淑莉攝）

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