期間限定！ 台南德元埤荷蘭村「小恐龍過端午」派對5/23登場

德元埤荷蘭村打造「ROAR！小恐龍過端午」親子派對，推出一系列沉浸式體驗，讓孩子在遊戲中學習。（台南市政府提供）

2025/05/13 17:35

〔記者王姝琇／台南報導〕德元埤荷蘭村以恐龍為主題結合端午節慶元素，將於5月23至25日打造「ROAR！小恐龍過端午」親子派對活動，推出一系列沉浸式體驗，讓孩子在遊戲中學習。

端午節除觀看精彩刺激的龍舟賽事、品嚐粽子美味，德元埤荷蘭村更提前祭出親子派對，讓孩子們在大自然環境，體驗傳統節慶與創新的時空探險旅程。市長黃偉哲表示，德元埤荷蘭村占地廣闊，綠意盎然，是柳營生態旅遊亮點，端午節特別設計沉浸式體驗，邀親子攜手展開冒險之旅。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華表示，此次活動以恐龍為主題，推出療癒系「恐龍島小市集」、超人氣「恐龍星光伸展台」與湖畔微風音樂會，打造融合創意與親子互動的節慶遊園會；活動期間加碼開放「搶救恐龍蛋大作戰」，讓民眾在內河道划獨木舟營救恐龍蛋，感受不同於以往的端午節龍舟氣息。

「ROAR！小恐龍過端午」親子派對將於5月23至25日期間限定登場，採付費報名制，提供1日體驗（每位孩童990元）及3日暢玩（每位孩童1680元）2種方案，每位孩童報名即可獲闖關地圖與恐龍島探險資格，不限大人陪同人數，前100位報名成功者可再享限量快手禮。

持探險地圖闖關卡暢玩，孩子們化身小小考古家穿上裝備、戴上安全帽，穿越熔岩火山群，在岩石與煙霧中找尋恐龍蛋的蹤跡。還有體驗化石考古挖掘、泥巴湖樂園、夜光塗鴉、與恐龍寶寶展開枕頭大戰，另有自由運動挑戰、恐龍家家酒粽藝秀、手作恐龍香包，還要挑戰恐龍圖鑑拼圖。

林國華說，此次活動不僅具有高度教育性與娛樂性，更積極推動社會共融。特別邀請偏鄉、弱勢及身心障礙兒童共同參與，期望透過企業與市政協力，讓每位孩子都能擁有難忘的節慶回憶。

德元埤荷蘭村占地廣闊綠意盎然，吸引親子週末假日來野餐。（台南市政府提供）

德元埤荷蘭村打造以恐龍為主題的親子活動派對。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法