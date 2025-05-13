慘被關9個月！住家前道路遭新地主裝圍籬封鎖 吉安公所開罰+拆除

花蓮吉安鄉福興一街6戶民宅前畸零地遭新地主以鐵架擋住，鄉公所接獲陳情，依法拆除鐵架等障礙物，開罰地主共36萬元。（吉安鄉公所提供）

2025/05/13 17:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉福興一街6戶民宅前道路被納入都市計畫用地，去年8月有民眾看準道路還沒徵收，搶先購得土地，用鐵架擋住車輛出入，僅容行人出入，門前約1坪大小土地出價每戶60萬元要賣給居民，住戶認為價格過高，無法接受。鄉公所接獲陳情，依法拆除鐵架等障礙物，罰地主共36萬元。

吉安福興段有6筆土地是都市計畫道路，還沒被鄉公所徵收，去年7月法院拍賣，新地主以32萬餘元購得，要求住戶每戶付60萬元購回每戶門前約1坪大小的土地，居民不願意購買。地主去年8月委託工人安裝圍籬，只留下60公分寬道路供居民進出，住戶向鄉公所、議員與村長陳情。

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道路上不能違規設障礙物，吉安鄉公所今年3月要求地主自行拆除，未獲得回應。公所今天指出，去年8月28日、今年1月6日及3月13日正式向地主發函，依都市計畫法第79條，分別裁處6萬元、12萬、18萬元，提出3次行政處分，累計裁罰金額達36萬元，要求黃姓地主恢復原狀。

鄉公所指出，黃姓地主逾期未拆除，另依據「花蓮縣執行違反都市計畫法土地使用管制規定處理原則及統一裁處基準」規定，第3次裁罰，機關得強制拆除或採取其他恢復原狀措施；因此依規定移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行，本月由鄉長游淑貞與建設課長吳印浴監督拆除作業，清除障礙物，維護居民權益。

「被關了9個月，終於拆掉了」，葉姓居民說，新地主以私人土地為由設置圍籬，僅留下約1人可通行的空間讓居民出入，車子都不能進出，這段時間造成住戶很大困擾。福興村長黃駿緯說，感謝鄉公所協助解決長期困擾居民問題，終於看見違規設置圍籬障礙物被清空。

吉安鄉公所派人拆除拆除鐵架等障礙物，開罰地主共36萬元。（吉安鄉公所提供）

吉安鄉公所派人拆除拆除鐵架等障礙物。（吉安鄉公所提供）

吉安鄉公所派人拆除拆除鐵架等障礙物。（吉安鄉公所提供）

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