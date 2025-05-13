台中市政路延伸第一標5/26通車 議員質疑第二標動工會影響住戶出入

市議員陳淑華（左三）要求市府在進行市政路二標時，要保留住戶出入道。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/13 16:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府推動「市政路延伸工程」，採分期施工，第一階段工程從工業區一路至安和路，將於5月26日通車，市議員陳淑華指出，一標已要通車，二標也在進行中，但工程更為複雜，但是市政路二標施工，會影響到住戶的出入，請市府一定要趁第二標在施工的時候務必完成設計且併同施工，一次到位，才不會造成不便。

建設局表示，市政路延伸工程第二標（安和路至環中路）沿線原有道路、國道旁、高鐵橋下通路及住戶排水，皆已納入設計考量，並保留原有進出通行功能。此外，民宅與未來道路高差，建設局已會同沿線住戶及地主逐戶現勘確認位置及高差調整道路配置，以利民房進出，並無道路開闢後致中斷情形。

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「市政路延伸工程」全長近2公里，寬60公尺，總經費約76億元，第一標的工程目前完工，工業區一路至安和路全長約750公尺，5月26日就會先通車，第二標為安和路至環中路，去年元月動工全長約1.2公里，此工程較為困難，須穿越國道、高鐵及筏子溪，將施作全台最大管冪工法及國內最寬脊背橋，工程難度極高，預計於2026年底完工，在尖峰時刻可節省15分鐘行車時間。

市議員陳淑華表示，市民期盼20、30年的市政路，第一標5月底要通車了，第二標也進行中，但有民眾反映，原來的出入被60米市政路中斷，居民必須繞路超過1、2公里遠。

陳淑華要求，市政路第二標困難的地方在高速公路、高鐵、筏子溪交會穿越處，對地方影響最複雜也在此處，居民交通出入也中斷最嚴重、繞路也最遠，市府必須研擬替代道路來解決，還給民眾通行的便利。

陳淑華主張，應在高鐵下設置便道來替代被中斷的農業區道路，要另外找一條路可以匯入市政路有困難，可從高鐵下的便道貫穿到五權西路，就可以有效獲得解決。

陳淑華要求，有關市政路第二標兩側的高程差、民眾出入通行、水利排水措施的問題，在設計階段開始到施工階段要一併解決。

市政路延伸段一標工程，將在26日通車。（記者廖耀東攝）

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