高捷親善大使「蜜柑」訪小林國小 推綠色運輸與減碳教育

高雄捷運親善大使蜜柑站長，今攜手中鋼集團教育基金會與聯邦銀行，遠赴高雄甲仙區小林國小進行「前進偏鄉公益宣講」。（圖由高捷提供）

2025/05/13 17:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運親善大使蜜柑站長，今攜手中鋼集團教育基金會與聯邦銀行，遠赴高雄甲仙區小林國小進行「前進偏鄉公益宣講」，引導學童從日常生活中了解環境生態保護理念。

高捷說明，今宣講內容包含由中鋼集團教育基金會帶來的「生活減碳王」，用深入淺出的方式和有趣的教具，向小朋友們解說關於循環經濟的概念；高捷宣傳大使團則帶來「高雄捷運、高雄輕軌科普知識」介紹，分享捷運和輕軌相關生活資訊，包含科普小學堂宣導刷乘須知、乘車禮節、搭車時遇到地震該怎麼辦等資訊。

請繼續往下閱讀...

小林國小為高雄山區學校，在一校一體育、一校一藝術政策及全校親師生共同努力下，獲本學年度高雄市滾球比賽榮獲男女組雙料冠軍，板畫藝術榮獲前三名，也是學習扶助課業偏鄉績優受獎學校。

今活動過程中，高捷特別安排有獎徵答及與蜜柑站長人偶互動，透過互動式學習方式，讓全校師生更認識大眾運具、乘車禮節及營運服務，鼓勵偏鄉小朋友們學習如何實踐減碳理念的同時，也了解綠色軌道運輸對環境永續的貢獻。

高捷表示，作為推動低碳運輸的先驅企業，期盼透過此次跨界合作，不僅傳遞環保知識，也引發青年學子對永續議題的關注與行動。

高雄捷運親善大使蜜柑站長，今攜手中鋼集團教育基金會與聯邦銀行，遠赴高雄甲仙區小林國小進行「前進偏鄉公益宣講」。（圖由高捷提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法