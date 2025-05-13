為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高捷親善大使「蜜柑」訪小林國小 推綠色運輸與減碳教育

    高雄捷運親善大使蜜柑站長，今攜手中鋼集團教育基金會與聯邦銀行，遠赴高雄甲仙區小林國小進行「前進偏鄉公益宣講」。（圖由高捷提供）

    高雄捷運親善大使蜜柑站長，今攜手中鋼集團教育基金會與聯邦銀行，遠赴高雄甲仙區小林國小進行「前進偏鄉公益宣講」。（圖由高捷提供）

    2025/05/13 17:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運親善大使蜜柑站長，今攜手中鋼集團教育基金會與聯邦銀行，遠赴高雄甲仙區小林國小進行「前進偏鄉公益宣講」，引導學童從日常生活中了解環境生態保護理念。

    高捷說明，今宣講內容包含由中鋼集團教育基金會帶來的「生活減碳王」，用深入淺出的方式和有趣的教具，向小朋友們解說關於循環經濟的概念；高捷宣傳大使團則帶來「高雄捷運、高雄輕軌科普知識」介紹，分享捷運和輕軌相關生活資訊，包含科普小學堂宣導刷乘須知、乘車禮節、搭車時遇到地震該怎麼辦等資訊。

    小林國小為高雄山區學校，在一校一體育、一校一藝術政策及全校親師生共同努力下，獲本學年度高雄市滾球比賽榮獲男女組雙料冠軍，板畫藝術榮獲前三名，也是學習扶助課業偏鄉績優受獎學校。

    今活動過程中，高捷特別安排有獎徵答及與蜜柑站長人偶互動，透過互動式學習方式，讓全校師生更認識大眾運具、乘車禮節及營運服務，鼓勵偏鄉小朋友們學習如何實踐減碳理念的同時，也了解綠色軌道運輸對環境永續的貢獻。

    高捷表示，作為推動低碳運輸的先驅企業，期盼透過此次跨界合作，不僅傳遞環保知識，也引發青年學子對永續議題的關注與行動。

    高雄捷運親善大使蜜柑站長，今攜手中鋼集團教育基金會與聯邦銀行，遠赴高雄甲仙區小林國小進行「前進偏鄉公益宣講」。（圖由高捷提供）

    高雄捷運親善大使蜜柑站長，今攜手中鋼集團教育基金會與聯邦銀行，遠赴高雄甲仙區小林國小進行「前進偏鄉公益宣講」。（圖由高捷提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播