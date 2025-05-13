新北消防兒童夏令營即起開放報名 14場次免費參加贈多功能防災頭套

消防兒童夏令營規劃防災點讀筆。（記者羅國嘉攝）

2025/05/13 16:23

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市消防局舉辦「消防兒童夏令營」自即日起至6月8日開放報名，凡設籍或就讀新北市國小1至6年級學生（以今年暑假後年級為準）皆可透過消防局官網（http://www.fire.ntpc.gov.tw）或LINE官方帳號（@2025camp）線上報名。每場限額200名，報名截止後於6月10日公布抽籤結果免費參加，此次活動也將保留100個名額提供脆弱家庭優先參加，參加者還可拿免費「2.0版犀牛多功能防災頭套」。

今（13）日由副市長朱惕之宣布報名開跑，並感謝慈濟基金會、新泰國中、樹林高中及台北市陪伴犬協會提供場地與資源，共同推動防災教育。朱惕之表示，今年夏令營將於7至8月在板橋、新莊、中和、新店、三重、樹林、汐止等地辦理共14場次，預計招收2800名學童，活動結合互動挑戰與實境模擬，共設4站8項主題關卡，首次加入搜救犬與陪伴犬互動課程，提升學習趣味與深度。

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消防局長陳崇岳說明，此次活動包含今年為全天性活動，上午「闖關」融合互動挑戰與情境模擬，設計「救援最前線」、「滅火大挑戰」等主題關卡、下午「團康」加入「災害警報停看聽」、「救援小英雄接力賽」、「比手畫腳猜字卡」等趣味、教育性防災團康遊戲。

另消防局也與社會局合作，提供100個名額供脆弱家庭子女優先參加；同時增加「搜救犬」及「陪伴犬」互動教育課程，在活動最後可與狗狗合照及贈送「2.0版犀牛多功能防災頭套」等。

消防義消大隊副大隊長許陳免補充，此次頭套不僅有全罩式設計，能保護整個頭部，也增加兩側反光條，黑暗中更醒目，同時也附口哨與收納袋，方便求救不易遺失，可當午休趴枕、上課靠枕，還能變成側背包等多功能用途，只要參加今年的消防兒童夏令營就可以免費拿到。更多資訊請至消防局官網查詢。

消防兒童夏令營規劃學習準備防災避難包。（記者羅國嘉攝）

2.0版犀牛多功能防災頭套亮點包含兩邊增加反光條，夜間更加醒目，以及除原有頭戴保護模式外，兼具求救、側背、休息、靠枕等模式。（記者羅國嘉攝）

學童運用「2.0版犀牛多功能防災頭套」模擬防災演練。（記者羅國嘉攝）

新北市消防局舉辦「消防兒童夏令營」今（13）日由副市長朱惕之（中西裝）宣布報名開跑。（記者羅國嘉攝）

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