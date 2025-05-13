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    新中橫望高段落石阻交通 邊坡將設柵欄防護

    南投信義鄉台21線新中橫望高路段，陡峭邊坡因連日大雨出現落石阻斷，後續將施作防落石柵欄，避免落石影響交通。（民眾提供）

    南投信義鄉台21線新中橫望高路段，陡峭邊坡因連日大雨出現落石阻斷，後續將施作防落石柵欄，避免落石影響交通。（民眾提供）

    2025/05/13 16:15

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉省道台21線新中橫公路望高路段，昨（12日）因連日大雨導致邊坡落石阻斷雙向交通，轄管的公路局信義工務段派出機具搶修，約1小時恢復通行，由於該路段上邊坡垂直陡峭，且風化嚴重，後續將施作防落石柵欄，避免落石影響交通。

    信義鄉望高居民表示，近日山區雨勢相當大，在當地台21線116.4K路段昨邊坡出現落石，路面充斥大大小小石塊，甚至路旁的紐澤西護欄也被落石擠壓推開，導致雙向交通中斷，當時有路過的機車騎士，為了通行還冒險將落石搬開，由於該路段邊坡接近90度相當陡峭，甚至崩坍處還有明顯風化凹陷痕跡，若未針對邊坡進行防護，梅雨季恐常有落石發生。

    信義工務段指出，該路段邊坡屬於容易風化剝落的岩層，地質較不穩定，近日因山區連日大雨導致落石發生，所幸未有人員受傷，雖一度阻斷交通，但附近都有派駐機具可前往處理，因此中斷時間並不長。

    現階段會以紐澤西護欄放置路側避免落石侵入道路，之後邊坡則會施作防落石柵欄，一旦有石塊掉落，就可即時攔截，避免影響道路安全，並提醒民眾雨季行車，若行經設有落石告示牌的路段，應留意邊坡狀況，以維護自身安全。

    南投信義鄉台21線望高路段邊坡陡峭，連日大雨導致土石崩落阻斷交通，後續將施作邊坡柵欄，防止落石侵入道路。（民眾提供）

    南投信義鄉台21線望高路段邊坡陡峭，連日大雨導致土石崩落阻斷交通，後續將施作邊坡柵欄，防止落石侵入道路。（民眾提供）

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