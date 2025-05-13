台灣觀光100亮點遊程安排 App輕鬆搞定

交通部觀光署推「台灣觀光100亮點」，現透過遊程規劃App，可輕鬆安排亮點之旅。圖為南投清境農場。（圖由交通部觀光署提供）

2025/05/13 15:58

〔記者蔡昀容／台北報導〕為拚2億國旅人次，交通部觀光署力推「台灣觀光100亮點」。為方便旅客玩，觀光署與「去趣」遊程規劃App合作，旅客透過App可找到百大亮點資訊，及亮點周邊景點、美食、旅宿及交通方式，輕鬆安排自己的百大亮點遊程。App也針對5月主打星「南投縣」推出租車時數折抵優惠。

觀光署與地方政府合作，去年11月起推動「台灣觀光100亮點」，選出100個優質景點，並舉辦「環島月月Party」活動，每月由不同縣市擔任主打星，提供旅遊優惠並宣傳遊程。

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在觀光署官網瀏覽100景點較不容易，因此觀光署與「去趣」App合作，App內設置專區收錄100亮點，App也針對當月主打星縣市，推薦亮點旅遊路線及特色玩法。

App本月針對5月主打星南投縣，推出時數折抵優惠，鼓勵遊客到日月潭、清境、溪頭、雙龍瀑布等百大亮點景點。即日起至5月31日，透過「去趣」預訂南投住宿，享房價10％之和泰Points回饋，可用於兌換和泰集團旗下服務與商品；此外，用戶於iRent中彰投站點使用共享租車，輸入優惠碼「5月南投最對味」，即可領取60分鐘汽車時數折抵券。

署長周永暉表示，透過App的大數據資料，App用戶查詢亮點景點時，也能看見其他用戶的推薦，並安排自己專屬的行程，並分享給同行旅伴或其他用戶；用戶能依照自己需求、喜好快速機動調整行程，並發掘百大亮點及周邊食宿遊購，豐富旅遊體驗，提升出遊品質。

周永暉補充，觀光署鼓勵旅客利用公共運輸國內旅遊，積極推動「台灣好行」景點接駁公車、「台灣觀巴」套裝旅遊行程與包裝「Taiwan PASS」交通電子票券，但考量部分景點路程較遠，或有增加行程彈性的需求，就可以公共運輸搭配共享租車服務，串聯旅程最後一哩路。

交通部觀光署推「台灣觀光100亮點」，現透過遊程規劃App，可輕鬆安排亮點之旅。圖為南投溪頭。（圖由交通部觀光署提供）

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