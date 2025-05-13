南投埔里恐設掩埋場 地方憂衝擊茭白筍產業、鳥嘴潭水質

南投埔里鎮是全台茭白筍重鎮，但在供灌上游的水源涵養區，卻有業者規劃興建掩埋場，民眾擔心衝擊茭白筍栽種與下游用水安全。（民眾提供）

2025/05/13 15:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮是全台茭白筍重鎮，但有民間業者規劃在當地興建廢棄物掩埋場，由於地點位處水源涵養區，一旦掩埋場防污出現滲漏污染水源，將衝擊下游近千公頃茭白筍產業，甚至更下游關乎彰化、草屯人使用的鳥嘴潭人工湖水質安全，當地麒麟里民要求掩埋場撤案，並組成自救會將抗爭到底，捍衛水源安全。

南投縣環保局回應，目前掩埋場仍在進行興辦事業計畫審查，審查若通過，還有環評一階、二階等程序要走，屆時地方都能表達訴求與意見，該案也要環評過關後才能興建，縣府將依法審查、確實把關。

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自救會表示，當地麒麟里山區要興建超過24公頃的廢棄物掩埋場，掩埋物包含一般與事業廢棄物，甚至有焚化爐飛灰固化物，總計量體高達245萬立方公尺，由於掩埋場興建並未對地方進行詳細說明，居民都被蒙在鼓裡，完全無法接受。

自救會指出，掩埋場基地屬於南港溪上游，是水源涵養重地，埔里鎮約有1800公頃茭白筍田，面積佔全國85％，產量更高居全國90％，其中有將近一半面積全靠南港溪沿線水圳供灌，且鎮上自來水也全取自地下深井。

一旦上游掩埋場發生污水滲漏、崩塌或廢棄物外溢，不僅污染水源，還會造成生態環境破壞，危及全鎮用水與農業安全，甚至影響更下游的鳥嘴潭人工湖，由於鳥嘴潭每日供應25萬噸民生用水給彰化、草屯，水質安全恐受影響。

自救會強調，當地堅決反對埔里設置事業廢棄物掩埋場，並要求主管機關應保障民生、農業用水安全，守護埔里好山好水，以維護環境永續。

南投埔里鎮是全台茭白筍重鎮，但在供灌上游的水源涵養區，卻有業者規劃建設掩埋場，民眾擔心衝擊當地茭白筍產業。（資料照）（記者劉濱銓攝）

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