世壯運開幕倒數出包+1！路標指向「新北蘆竹」急撤 議員酸未演先轟動

有民眾在桃園市蘆竹區仁愛路一段發現，路牌指向「新北市蘆竹國民運動中心」、英譯「New Taipei City Luzhou」。（記者董冠怡攝）

2025/05/13 16:53

〔記者董冠怡／新北報導〕雙北世界壯年運動會週六（17日）開幕，未料，有民眾在桃園市蘆竹區仁愛路一段發現，路牌指向「新北市蘆竹國民運動中心」、英譯「New Taipei City Luzhou」，新北市議員邱婷蔚今天質詢批評，蘆竹在桃園、蘆洲在新北，標示方向錯誤之外，連英文也拼錯，北北桃三市到底在做什麼？對此，新北市體育局長洪玉玲說，就她了解，相關背板已先撤下，會盡快更新、更正。

邱婷蔚質疑，世壯運又不是預算拮据，還沒開幕就「未演先轟動」、「事情一籮筐」，背板是請外國人來做嗎？距離開幕倒數4天，只求「不要再出包就好！」以免貽笑國際，也難怪網友調侃「一張照片看到三市市長的笑話。」

請繼續往下閱讀...

洪玉玲表示，世壯運總經費18.8億元，中央補助4成、台北市5成、新北市1成，這是北市委外廠商製作，由大會統一發包。新北市已請市轄運動場館經營團隊，巡檢確認周邊相關指標有無錯誤，大家是一個團隊，努力辦好世壯運。

另外，市議員翁震州質詢也指出，接獲多名志工反映招募、訓練課程、排班、交通接駁、物資問題，諸如去年上完訓練課程，近期才被通知大頭照不合格，不符志工資格，也未通知補件；開設訓練課程卻未收到通知；偏遠場館志工意願較低，某些場次人員可能不足；火車、接駁車及賽事開始銜接不上；開、閉幕式實體說明會說有志工需求，之後卻無開放給個人，是否僅開放給特定人士參加、有黑箱作業嫌疑；制服產地為「Made in China」。

洪玉玲回應，會再去了解，如果可以，將做更為妥適的安排，允諾1週內提出解決方案、2週內提供物資製造清單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法