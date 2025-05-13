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    康芮颱風損台東釋迦 1786名農民獲保險理賠3.73億元

    去年康瑞颱風肆虐，台東縣的鳳梨釋迦果園受到影響，落果落葉，衝擊成長及收成。（資料照）

    去年康瑞颱風肆虐，台東縣的鳳梨釋迦果園受到影響，落果落葉，衝擊成長及收成。（資料照）

    2025/05/13 15:54

    〔記者吳柏軒／台北報導〕去年康芮等颱風侵襲台東縣，造成釋迦產量減損，農業部今（13日）統計，共計有1786名農民投保，全數獲得理賠，面積1871公頃，理賠金額約3.73億元，已指示農業保險基金核算、儘速撥款，填補農民損失、穩定農業生計。

    農業部表示，106年起開辦釋迦收入保險，承保標的包括鳳梨釋迦及大目釋迦，保障範圍涵蓋價格下跌及產量減少之風險，這次颱風影響，其中鳳梨釋迦計有877名農民獲賠，理賠金額1.97億元；大目釋迦計有909名農民獲賠，理賠金額1.76億元，整體平均每公頃理賠約20萬元。

    農業部進一步說明，因鳳梨釋迦自112年重新開放外銷至中國，113年度保單精進調整重點，計算鳳梨釋迦實際價格時，納入台東地區農會外銷價格及交易量，以回應農民訴求。

    農業部指出，隨著全球氣候變遷加劇，農業經營的風險日益增加，面臨的災害型態多元，為協助農民分散營農風險，近年來致力推動農業保險，目前已開發28種品項、44張保單，呼籲農民踴躍投保，強化災害因應能力，營農生活更有保障。

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