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    台北動物園石虎徵名「野獸、仙貝」不見了！ 園方說明原因

    台北動物園為新生小石虎徵集命名，不過人氣最高的「野獸、仙貝」未被納入最終提名，讓許多網友感到很不滿。（圖由台北動物園提供）

    台北動物園為新生小石虎徵集命名，不過人氣最高的「野獸、仙貝」未被納入最終提名，讓許多網友感到很不滿。（圖由台北動物園提供）

    2025/05/13 15:22

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園日前為今年3月誕生的2隻雌性石虎寶寶公開徵集命名，粉專文章留言按讚數最高前2組會進入最終候選名單，吸引上千民眾參與。不過，今天（13日）園方公布初步提名結果，留言中人氣最高、甚至紅到日本的「野獸、仙貝」並未入選，園方也挨批「黑箱」。對此，園方回應，經粉絲輿情媒體反應，部分名字或許易生爭議，因而被割捨。

    台北動物園今公布最終入選名單，由源自日本動畫《BanG Dream! 》2位女性角色「祥子、初華」、《JoJo的奇妙冒險第五部黃金之風》男主角「喬魯諾、喬巴拿」2組名字入選，將與保育員提名的「捲心蛋、捲心糕」，生物多樣性研究所提名的「捲毛、捲尾」以及和泰汽車提名的「石全、石美」競爭最後命名。

    園方表示，最終命名，將交由小石虎親自決定，園方將小石虎活動區圍成5個區域，分別代表一組名字，將觀察5月15日凌晨3點半小石虎們踩點的位置，決定最終命名，若姊妹分別在不同區域，則以媽媽春捲的位置為主。

    不過，原徵集貼文當中，最熱門、高達5千多票的「野獸、仙貝」並未出現在最終名單，官方貼文甚至指出「小石虎很香不能取臭名」，也讓許多網友批評黑箱、玩不起，更質疑投票就不尊重結果，最終命名真的會公平嗎？

    事實上，「野獸、仙貝」命名諧音，與日本經典日本男同性戀色情片《仲夏夜之淫》的網路迷因「野獸先輩」雷同，而園方在徵集命名貼文下就載明「主辦單位有權力取消不雅命名納入資格」。

    台北動物園今也回應，經粉絲輿情媒體反應，部分名字或易生爭議，只好割捨命名。

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