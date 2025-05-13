剴剴案另有2童受虐 許淑華批北市訪視流程、機制失靈

台北市議員許淑華指出，「剴剴」案另有2童受虐，顯示訪視流程、機制失靈，錯失3次挽救機會。（圖擷取自台北市議員許淑華臉書）

2025/05/13 15:50

〔記者何玉華／台北報導〕1歲多男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐待致死，台北地院國民法庭經連續3週密集審理，今（13）日判處劉彩萱無期徒刑，劉妹劉若琳18年徒刑，可上訴；台北市議員許淑華指出，台北地檢署在追查的過程中，另查出有2名幼童受虐，台北市政府卻拖延整整3個月才開罰，並指「台北市政府3次錯失挽救小小生命的機會」。

許淑華表示，北檢查剴剴案再查出2名幼童遭綑綁凌虐，2名幼童自2023年4月開始收托，其中1位同樣由兒福聯盟媒介照顧，剴剴於同年9月收托；到案件爆發為止，台北市社會局居托中心訪視員，曾3度家訪，每一次都沒有察覺異狀，今年1月，北檢將2名幼童的案外案依凌虐等罪起訴。

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許淑華說，「剴剴」遭虐致死，台北市政府在「剴剴」過世1年後、案外案爆發3個月後，今年4月30日才開罰劉姓嫌犯保母各60萬元，蔣萬安的藉口是「檢調搜查時有文件被帶走了」；而根據北檢證據顯示，與劉姓保母同住的外籍移工，是關鍵證人，北市府3度家訪，卻都沒有訪談該名移工。也就是說，台北市政府3次錯失挽救小小生命的機會。

許淑華認為，從另2名幼童受虐的案外案，顯示出台北市政府、社會局、居托中心負責本案的訪視員，以及訪視流程與機制，從上到下全面失靈；台北市政府、兒福聯盟，都必須負起最大的行政責任！

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