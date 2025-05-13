苗栗大湖「農遊三站」5/17見 來賞花集章拿好禮

大湖鄉公所為推廣在地農產與生態旅遊，與苗栗農改場合作將於17日推出農遊3站活動，結合賞花拍照、闖關集章、導覽學習三大主題，安排豐富行程與限量好禮，邀請民眾免費參與。（圖由大湖鄉公所提供）

2025/05/13 15:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉薑麻園桃李進入產季，社寮角金針花廊也陸續開花，鄉公所為推廣在地農產與生態旅遊，與苗栗農改場合作將於17日推出農遊3站活動，結合賞花拍照、闖關集章、導覽學習3大主題，安排豐富行程與限量好禮，邀請民眾免費參與。

首站活動為「薑園麻市集農遊趣．桃李推廣活動」將於17日上午10點在薑麻園休閒農業區遊客中心登場，民眾可參加闖關活動，於合作店家完成3項集點任務，即可獲得價值100元的商品折價券，可現場折抵桃子、李子等當季農產品，限量200張。

請繼續往下閱讀...

第二站則是浪漫與打卡熱點兼具的「大湖金針亮亮賞花打卡活動」，活動於17、18及24、25日上午10點起在社寮角金針花廊道舉行，只要與金針花合影或拍攝現場花景，上傳並打卡標註「大湖金針花」至個人臉書，即可兌換限量保溫杯，每日限量100份，5月17日則是上午10點、下午2點各發放100個。

第三站為寓教於樂的「天敵昆蟲導覽活動」，於17日上午10點至下午4點，在苗栗區農業改良場生物防治研究中心舉辦。現場提供導覽解說與生態展示，只要到場並對指定貼文按讚，即可兌換彩繪竹扇與昆蟲筆等實用又富教育意義的紀念品，限量250份。

大湖鄉長黃惠琴表示，活動以「知性」、「農趣」、「親子」為主軸，串聯地方自然景觀與特色農業，鼓勵民眾深入探索在地文化與自然資源，還能免費拿到好禮，歡迎民眾「大手牽小手」，來大湖享受不花錢又充滿溫度的一日小旅行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法