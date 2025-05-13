「豬頭」自強號、老莒光號準備退役 台鐵公司：新車E500替換

台鐵公司將逐漸以新購的E500機車，陸續替換掉E1000機車、GE機車，並牽引觀光列車「鳴日號」。圖為E500機車。（記者吳亮儀攝）

2025/05/13 15:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（13日）正式宣布，新購的E500機車頭陸續到貨，除了開始陸續替換掉老舊的「豬頭」PP推拉式自強號E1000機車外，也將開始安排E500型陸續加入莒光號客車和觀光列車的牽引工作。

台鐵公司「十年購車計畫」中重要的E500型電力機車在2023年9月正式上線營運，初期馳騁於西部幹線，擔任推拉式自強號的牽引機車，隨著交車數量逐漸增加，今年5月起台鐵公司已安排E500型陸續加入莒光號客車及觀光列車的牽引工作，其亮橘色的華麗身影，將持續提高曝光度，馳騁在台鐵環島鐵路網，成為台鐵公司下一代主力電力機車。

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目前E500機車多使用在PP自強號當替換機車。台鐵公司說明，過去近30年，台鐵以E1000型電力機車及GE機車作為推拉式自強號、莒光號及各型觀光列車的牽引機車，隨著車齡增加，性能及車況逐漸下降，台鐵公司在2019年向日本東芝公司採購68輛E500型電力機車作為後繼車型。

E500型輸出功率達3888kw，較現有車型提昇38.9％，最高速度為140km/hr（營運速度130 km/hr），可傳輸即時車況至雲端，是新一代高性能、可靠、安全的智慧化機車。

台鐵公司表示，採購的E500機車預計全數投入上線營運，可降低現有電力機車故障率，由每百萬公里故障件數2.53下降至1以下。除了性能優越外，E500型電力機車同時榮獲Good Design 設計競賽「新ビジネスデザイン」領域（即「New Business Design」）的2023 new focus award獎。

台鐵公司說明，E500型電力機車採用相容性設計，可牽引推拉式客車或各型莒光號，其塗裝與原有E1000型機車腰線及GE機車外觀同屬橘色系。

台鐵公司將逐漸以新購的E500機車，陸續替換掉E1000機車、GE機車，並牽引觀光列車「鳴日號」。圖為E1000機車，有「豬頭」暱稱，目前仍有在牽引PP推拉式自強號。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司將逐漸以新購的E500機車，陸續替換掉E1000機車、GE機車，並牽引觀光列車「鳴日號」。圖為GE機車，目前仍在牽引莒光號。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司將逐漸以新購的E500機車，陸續替換掉E1000機車、GE機車，並牽引觀光列車「鳴日號」。圖為觀光列車「鳴日號」。（記者吳亮儀攝）

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