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    影響用水宜蘭員山內尚重劃案延宕10餘年 縣府盼創造雙贏

    宜蘭縣員山鄉內尚地區農地重劃案，恐影響伏流水擱置，縣府盼能創造雙贏。（資料照）

    宜蘭縣員山鄉內尚地區農地重劃案，恐影響伏流水擱置，縣府盼能創造雙贏。（資料照）

    2025/05/13 15:34

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理員山鄉內尚地區農地重劃案，面積達563公頃，攸關1732位地主權益；縣議員黃浴沂今在議會質詢，抨擊此案已延宕10餘年，要求縣府趕快完成。縣府地政處表示，此案關係到伏流水水脈問題，水利署正在做評估報告，預計年底完成，相關工程會避開伏流水範圍，在最短時間做後續規劃，希望創造雙贏。

    縣府表示，內尚地區包括內城村、尚德村及蓁巷村，這次要辦理的農地重劃，是以區內尚未辦理重劃的土地為範圍，目前逾6成農地無臨路，造成農業生產須採人力搬運，農耕機械無法進出等問題，地區水源充足，但欠缺整體灌排水路規劃，致部分農地灌溉用水不足。

    但環保團體擔憂，重劃案在水文敏感的深溝淨水場周邊，重劃工程若帶來污染與水文破壞，伏流水被阻斷，將影響溪北20萬宜蘭人飲用水。因此經濟部水利署第一河川分署正在辦理伏流水評估報告，迄今仍未完成，重劃案也擱置迄今。

    縣議員黃浴沂指出，內城、尚德重劃已經拖10多年了，一再拖延，因水利署說那裡是水源地，怕重劃影響水源，但沒重劃會造成內城、尚德居民不便，路小條出入困難，縣府要趕快辦理重劃改善農水路，否則受影響最慘的就是當地村民，水源問題水公司、自來水廠與水利署要自己克服，不能影響農民，農民是無辜的，案子不能一直擱在那裡，什麼都不做。

    縣府地政處長李先智說，內尚重劃區涉及員山整個伏流水問題，農地重劃當然希望普及該有的基本農水路設施，但也希望做設施之前，能保住員山整個伏流水水脈，不能因重劃造成不確定影響，目前進度是第一河川分署已在做比較細膩的伏流水評估報告，預計今年底報告會完成。

    李先智強調，縣府立場是兼顧農地需要的農水路，也希望生態與環境是永續的，伏流水資源要保存下去，希望創造雙贏，縣府會積極與河川分署連繫，在確定伏流水範圍後，相關工程會避開並在最短時間內做後續規劃，地方很關心內尚重劃，縣府也很關心，但不能因農地重劃讓地方生態受到影響。

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