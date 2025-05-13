STEAM+AI 台中翁子國小舉辦科學園遊會

翁子國小舉辦科學園遊會，立法院副院長江啟臣（灰衣者）等來賓也一起玩空氣火箭。（翁子國小提供）

2025/05/13 17:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區翁子國小今天舉行「STEAM+AI科學園遊會」及「台中市城市科學週」開幕活動！立法院副院長江啟臣也到場，和來賓一起發射「快樂健康空氣火箭」，跟學童一起玩科學。

翁子國小六年級主辦科學園遊會到今年已經持續11年，這次的主題是「STEAM+AI」，學生運用教育部因材網生成式AI-e度輔助學習並結合科學、科技、工程、數學、藝術及數學知識設計關卡，用英語解說重點。

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學童從器材採買、製作、繪製海報、編劇、拍攝影片，到後製字幕與特效，歷經半年的籌備，完成關卡設計及影片，貼心為不同年級準備差異化的過關方式，不僅能活用科學概念，還具備同理心，讓大小朋友都能在闖關中獲得學習與樂趣。

六年級及科研社學生應用科學原理設計19攤闖關遊戲，學生自由選擇關卡闖關，過關者在闖關卡上蓋章，集滿10個章並答對1個問題，即可抽科學小禮物一份。

學童在動手玩科學中加入STEAM元素，透過迭代改良來實踐跨領域學習。翁子國小校長詹勝淵表示，科學園遊會是翁子國小的校本及特色課程，從園遊會的策劃、設計、反思、產出、實踐，培養學生設計思考及實踐能力，這不僅僅是一場全校性活動，同時，也是六年級畢業生給自己最好的成年禮。

關主傅詩喬說，他們設計了「神奇糖果罐」關卡，運用密度的差異，讓糖果從黃豆深處浮現，像變魔術一樣，從海報繪製到拍片剪接都是學生自己完成，覺得很有成就感。

五年級學生王芷妍說，每年最期待的就是科學園遊會，今年的主題是STEAM，研究一款「水溝發電機」，裝在學校的灌溉溝上就能發電並幫電池充電。

立法院副院長江啟臣參觀學童設立的闖關關卡。（翁子國小提供）

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