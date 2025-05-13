亞蔬展示育種成果 5大創新計畫創造韌性農業

亞蔬中心舉辦田間觀摩會，展示番茄與番椒育種成果。（記者劉婉君攝）

2025/05/13 15:22

〔記者劉婉君／台南報導〕亞蔬−世界蔬菜中心今（13）日舉辦年度盛會「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，以番椒與番茄為主題作物，展示多種具備耐熱與多重抗病性的蔬菜品種，並提出5項蔬菜創新計畫，盼創造韌性農業。

觀摩會邀集全台各地的農業試驗研究單位、大專院校及種苗業界專家及從業人員逾百人交流，分享最新的育種成果與應用趨勢。

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番椒試驗田展出包含9個自交系辣椒與9個自交系甜椒品系，不僅果型多樣，果色繽紛，並具抗病毒、疫病及炭疽病等特性。另展出3組細胞質雄不稔品系及其雜交組合，呈現育種技術多元發展的成果。

番椒育種助理研究員林世雯表示，亞蔬已育成多項具市場潛力的品種，包括「種亞二號」朝天椒、「興亞三號」與「興亞五號」大果彩椒、「種亞四號」耐炭疽病辣椒等，並與台中與花蓮農改場合作，開發兼具抗病、耐熱與加工潛力的新一代辣椒品系，今年預計推出的「花亞1號-友辛」與「花亞2號-友香」，也在今天的展示之列，吸引與會者觀注。

番茄展示則聚焦於防治嚴重影響產量的番茄黃化捲葉病毒病，研究人員許芸喆指出，現行最有效的育種策略為「基因堆疊」技術，此次展示包含13種不同抗病基因組合的番茄材料與4個鮮食小果番茄雜交品系，展現亞蔬對育種實用性與市場潛力的高度關注。

相關的抗病、耐熱的番茄與番椒品系，將開放國內種苗業者申請使用，希望協助快速導入本土栽培體系，提升作物適應力與競爭力，並減少農藥依賴，促進環境友善與農民健康。

亞蔬中心副主任王雲平表示，5項蔬菜創新計畫包括循環性低碳蔬菜生產之農業生態研究、加速惠及農民的蔬菜育種優化研究，以及為植物、人類和地球健康提供永續之作物保護，並建置多彩蔬菜數位平台，強化永續糧食及健康飲食體系、生物多樣性共享平台等，希望將育種時間可以縮短一半左右，同時透過持續創新與跨域合作，攜手台灣及國際夥伴，共同推動更具韌性與永續性的蔬菜產業未來。

亞蔬中心舉辦田間觀摩會，展示番茄與番椒育種成果。 （記者劉婉君攝）

面對氣候變遷挑戰，辣椒與甜椒品系不僅果型多樣，果色繽紛，並具抗病毒、疫病及炭疽病等特性。（記者劉婉君攝）

番茄田展示包含13種不同抗病基因組合的番茄材料與4個鮮食小果番茄雜交品系。（記者劉婉君攝）

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