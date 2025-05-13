重金屬超標！ 逾4萬公斤越南榴槤邊境遭攔截

食藥署公布最新邊境查驗結果，有3批來自越南、總重超過4萬公斤的「鮮榴槤」被檢出重金屬鎘超標。（圖由食藥署提供）

2025/05/13 14:37

〔記者邱芷柔／台北報導〕正值榴槤盛產季節，衛福部食品藥物管理署今（13日）公布最新邊境查驗結果，3批來自越南、總重超過4萬公斤的「鮮榴槤」被檢出重金屬鎘超標，依法全數退運或銷毀；值得注意的還有旗下擁有茹絲葵經典牛排館與Chili’s美式餐廳等知名品牌的「香港商赫士盟台北分公司」進口的美國「炸雞裹粉」，檢出禁用農藥環氧乙烷，超標14倍，同樣在邊境被攔截。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，這3批違規榴槤分別由「至誠鮮果貿易有限公司」、「展騰企業社」與「兆勝貿易有限公司」報驗進口，檢出鎘含量介於每公斤0.07ppm至0.18ppm，皆高於國內法定標準0.05ppm，最高超標2.6倍。

請繼續往下閱讀...

鄭維智指出，鎘屬慢性毒性重金屬，長期攝入恐影響腎臟與骨骼健康，根據食藥署統計，近半年越南報驗的鮮榴槤共313批，其中有4批不合格，不合格率為1.3%，違規原因皆為重金屬鎘超標。

除了針對3家業者將採逐批查驗，也就是未來進口榴槤需100%檢驗合格才能入關，針對越南榴槤，食藥署也自今年4月1日至6月12日已被列為加強抽批對象，抽驗比例提高至2至5成，呼籲業者務必把關源頭品質。

最新公布的邊境查驗不合格名單共有10批，其中重金屬違規共4批，包含越南進口的3批「鮮榴槤」與中國出口的「辣椒乾」，均因鎘含量超標遭退運或銷毀。另有2批越南「碳酸飲料」被檢出含有調味劑磷酸，依規定此類飲品不允許使用，因此違規。

農藥殘留不合格也有4批，分別為美國「炸雞裹粉」、印度「孜然」、越南「金萱茶」及日本「鮮藍莓」。美國裹粉由「香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司」輸入，檢出1.4ppm的環氧乙烷，其定量極限為0.1ppm，相當於超標14倍，該公司1年來已進口74批產品，其中6批被檢出環氧乙烷違規，已列為加強抽批查驗對象。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，環氧乙烷為一級致癌物，長期暴露恐增加血癌、淋巴癌風險，並可能導致中樞或周邊神經病變，雖在醫療與工業領域常作為消毒劑使用，部分國家亦開放其作為農藥煙燻農產品，但台灣已明令禁止用於食品。

旗下擁有多家知名餐廳品牌的「香港商赫士盟台北分公司」自美國進口一批「炸雞裹粉」被檢出禁用農藥環氧乙烷，全批1077.75公斤依規定退運或銷毀。（圖由食藥署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法