亂丟垃圾小心被罰！ 屏縣將加裝100支移動式監視器揪違規

清潔人員冒著危險穿梭於交通要道撿拾垃圾。（圖由屏東縣政府提供）

2025/05/13 14:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為遏止隨意亂丟垃圾行為，屏東縣政府環保局架設的60台移動式監視器，從去年（2024年）年初至今已告發1925件，即日起將加強取締、加重裁罰，未來更會加裝100支監視器，佈下天羅地網科技執法。

屏東縣環保局表示，隨意亂丟垃圾是極為沒水準且落伍行為，環保局追查取締亂丟垃圾過程發現，近期隨意棄置於分隔島及河川沿岸案件遽增，其中違規者不乏外籍人士，造成清潔隊工作負荷倍增，常發生清潔人員穿梭於交通要道、甚至攀爬於河岸撿拾垃圾的同時，民眾還目無法紀直接將垃圾拋出車外，罔顧清潔人員生命安全的行為極為惡劣。

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環保局說明，為遏止用路人亂丟垃圾歪風，已針對亂丟垃圾髒亂熱點，包括分隔島、十字路口及人煙罕至河岸，架設60台移動式監視器蒐證，除了科技執法以車追人外，稽查員更棄而不捨從垃圾堆中蒐證，經查證後依違反廢棄物清理法的污染及危害程度情節加重裁罰，去年1月至今共告發1925件，裁罰金額逾26萬元。

此外，廢棄物清理法已明定一般廢棄物清除權責，環保局已於歷次會議中要求道路及河川管理機關善盡管理之責，定期主動巡查所轄土地力求環境整潔，今年（2025年）至今已對明顯疏於管理、散置垃圾的道路管理機關祭出2張罰單，未來將持續加強取締。

「亂丟垃圾為全民公敵！」環保局表示，破壞環境整潔的低劣行為，將遭到嚴懲，縣內未來將加裝100支監視器佈下天羅地網，強力取締，同時也鼓勵民眾主動關心周遭環境，如家戶或車上行車紀錄器錄到亂丟垃圾的影像，切勿縱容漠視，請勇於舉發污提供給環保局告發取締。

屏東縣長周春米表示，地球的反撲並非遙不可及，整個屏東縣的環境亟需大家共同珍惜與維護，呼籲民眾發揮公德心，妥善保管自己的垃圾，依垃圾車清運時間與分類規定丟棄，勿再隨意往車外丟棄菸蒂、垃圾。此外，外籍人士同樣受我國法令約束，請雇主應對所聘僱的移工加強宣導與約束，切勿心存僥倖以身試法。

稽查員從垃圾堆中蒐證揪違規元凶。（圖由屏東縣政府提供）

監視器科技執法揪亂丟垃圾。（圖由屏東縣政府提供）

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