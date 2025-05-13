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    世壯運疏漏「俯拾即是」 顏若芳：吸「黑粉經濟」嗎？

    台北市議員顏若芳昨天提到斥資300萬建置的世壯運APP空白，不只晚間APP瘋狂推播擾民，連翻譯錯誤的問題也到處流傳。（資料照）

    台北市議員顏若芳昨天提到斥資300萬建置的世壯運APP空白，不只晚間APP瘋狂推播擾民，連翻譯錯誤的問題也到處流傳。（資料照）

    2025/05/13 15:42

    〔記者何玉華／台北報導〕雙北世界壯年運動會週六登場，參加選手近日陸續完成報到認證，台北市長蔣萬安今（13日）也在臉書秀出他完成報到拿到的選手證；不過，隨著越來越多選手報到，各式各樣的問題也浮現，台北市議員顏若芳昨天才提到斥資300萬建置的世壯運APP空白，不只晚間APP瘋狂推播擾民，連翻譯錯誤的問題也到處流傳，顏若芳說，疏漏俯拾即是，多到令人不可置信，是在吸「黑粉經濟」嗎？

    顏若芳表示，昨天下午質詢結束，晚上6點，世壯運APP瘋狂推播擾民，短短2分鐘就有民眾收到68則相同的推播，令人不明所以；接著是在網路社群開始到處流傳翻譯錯誤的災情，包括「台北」翻成「TAIIPEI」、「蘆竹」翻譯成「蘆洲（Luzhou）」；甚至到近日她跑行程，都還有報名的民眾反映，至今完全未獲賽程、比賽地點通知。

    顏若芳表示，市府因為籌辦世壯運，針對議員的索資回覆速度、行政效率都大大降低，蔣市府辦世壯運，真的是小孩子在玩大車，令人不忍直視；APP系統、X平台更新、選手報名、賽程規劃及通知等等，都是相當基本的體育賽事安排，但世壯運的疏漏卻俯拾即是，多到令人不可置信。

    她認為，蔣市府過去執政不力，至少是在國內丟臉、自家人可以檢視批評，但如今卻丟臉到國外去，還敢聲稱是在「向國際行銷台北」，是在幫台北吸「黑粉經濟」嗎？世壯運的瑕疵，真的是找不完、抓不盡，就算面對議員監督，蔣萬安也只會無能狂怒回嗆，真令台北感到不值！

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