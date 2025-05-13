台東酪梨受寒害判定著果率低 縣府爭取農災救助

受到寒害影響，台東酪梨結果率低，原本滿花，卻未見半顆著果。（記者黃明堂攝）

2025/05/13 14:18

〔記者黃明堂／台東報導〕日前寒流一波波侵襲台東，時值花期的酪梨出現著果不良的災情，縣府及台東農改場昨天會勘，判定著果率低，將報請農業部農災救助。

今年的寒害先是造成台東夏雪芒果酥花，結果率低，先獲農業部公告現金救助，受理申報期限已經結束，縣府農業處表示，已經會同鄉鎮市公所完成複勘，送請農業部核撥補助。

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另一受到嚴重寒害的是酪梨，立委莊瑞雄早在4月中旬即接受民眾陳情，並邀集農改場、縣政府農業處官員會勘，初判著果率低，但因授粉期尚未結束，決定5月再會勘判定。

縣議員楊招信今天關切最新狀況，農業處長許家豪及農務科長廖炯傑說明，12日已與農改場再度會勘，確認著果率比往年低，達到救助標準，已將會勘結果呈報農業部核定。

楊招信說，寒害造成酪梨結果率低，嘉義及屏東都已獲公告現金救助，目前台東縣酪梨種植面積約265公頃，為全台重要產區，受害嚴重，希望縣府全力爭取救助。

種植酪梨的農民說，今年結果率應不到往年1/10，有的甚至整棵沒半顆果實，著果的也馬上受到蟲害，再噴藥或套袋已無意義。

農改場說明，台東栽培酪梨，有早、中、晚生品種種植，以分散風險並延長採收期，但今年初異常氣候，授粉期遭逢低溫陰雨，普遍著果率比往年都低，顯示產量恐不樂觀。農業處長許家豪則允諾會全力向農業部爭取核定救助。

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