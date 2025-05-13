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    竹縣「義進校園」巡演 關西國小登場

    替今年義民節暖場，義進校園巡演今天在關西國小舉行。（圖由竹縣府提供）

    替今年義民節暖場，義進校園巡演今天在關西國小舉行。（圖由竹縣府提供）

    2025/05/13 14:29

    〔記者黃美珠／新竹報導〕替今年的義民節提早暖身，新竹縣政府今天在關西國小用「義進校園」巡演活動敲響第1鑼，以五感體驗客家表演藝術，從中介紹義民祭由來、祭典科儀以及客家文化等，讓年輕學生也在動畫中接近歷史、體認先民的偉大護台精神。

    縣府文化局表示，新埔褒忠亭義民廟今年建廟237週年，由「關西聯庄祭典區」輪值。為落實祭典區「教育扎根」、「客家文化推廣與傳承」2大宗旨，「義進校園」巡演由他們和「打幫你樂團」共同策劃執行，首場就在關西國小舉行。

    「義進校園」巡演藉由具原創性和主題特色團隊，用多元表演型態傳達義民信仰文化並帶入校園，讓更多師生認識。

    其中「打幫你樂團」設計的「義民爺爺帶亻厓轉屋下」劇碼，讓小朋友們用五感體驗義民故事，劇中結合原創歌謠搭配投影動畫來傳達客家信仰和客庄故事。

    在聽覺和視覺帶領下，小朋友們隨義民爺爺一起回想起小時候最愛吃的客家米食、感受最熱鬧的義民祭典。

    由於今年輪值祭典的關西鎮內有多所小學，所以「義進校園」有3個場次，首場今天有關西、東安2所國小師生率先體驗，明天（14日）將在錦山國小演出，最終場在下週三（21日）會來到東光國小，期望以文化認同來保存及傳承義民文化信仰，也間接提升今年義民節的參與度。

    替今年義民節暖場，義進校園巡演今天在關西國小舉行。（圖由竹縣府提供）

    替今年義民節暖場，義進校園巡演今天在關西國小舉行。（圖由竹縣府提供）

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