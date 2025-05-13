屏東寄養童餐廳用餐拘謹引關注 周春米今指派社會處長親自訪視

屏東縣府社會處長劉美淑訪視男童，男童能在約20分鐘內用積木組裝完成一艘船，手部精細動作發展符合年齡。（圖由屏東縣政府提供）

2025/05/13 14:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕母親節前夕社群平台流傳一段屏東縣府安置的男童於高雄市某餐廳用餐舉止拘謹影片，引發社會大眾對寄養家庭照顧情形的高度關注，縣府繼昨天（12日）由社工督導及社工員前往學校、寄養家庭訪視後，今天（13日）縣長周春米指派社會處長劉美淑再度前往學校及寄養家庭訪視，均未發現男孩有受不當對待的情形。

屏東縣府社會處長劉美淑表示，與男童相處時觀察到，男童能在約20分鐘內用積木組裝完成一艘船，手部精細動作發展符合其年齡，她並比對該男童剛到寄養家庭時的照片，男童目前的身高體重明顯增加，神情也更加放鬆自然，網友關心男孩頭部後方的紅色傷痕其實胎記，也是男孩頭髮理平後寄養媽媽及園長才發現的。

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園長對劉美淑處長表示，男孩平時衣服乾淨整齊，多數穿的都是新買的衣服，有20多年幼兒教育經驗的園長也說，她每天都會觀察男童的身體有無異常，她認為這位男童的受照顧情況良好，語言、認知發展發展在近幾個月都有明顯進步。

劉美淑也到寄養家庭訪視，發現寄養家庭環境整潔明亮，寄養媽媽也拿出多位過去的寄養童的照片跟劉美淑分享，照片上的寄養童看起來都受良好照顧。

屏東縣政府表示，感謝網友對本案的關心，確認男孩的受照顧情形良好，接下來會請社工持續加強訪視，每個孩子都是國家的寶貝，縣府一定做好保護兒童工作，成為每個孩子的重要後盾。

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