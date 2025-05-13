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    金針花開了！賞花不用遠赴台東 台中免費賞花秘境曝光

    台中市府首度在公園大規模栽植金針花，成為賞花好去處。（記者張軒哲攝）

    台中市府首度在公園大規模栽植金針花，成為賞花好去處。（記者張軒哲攝）

    2025/05/13 14:09

    〔記者張軒哲／台中報導〕每到5月金針花開的季節，黃澄澄金針花綻放，吸引遊客賞花，台中市府首度於后里環保公園栽植金針花，現值花海綻放。台中市民眾不用遠赴新社、花壇甚至台東賞花。許多遊客看見大片花海，進入花叢，擺出各種姿勢拍照留念，驚呼連連，也有婚紗業者到此取景拍照。

    后里環保公園地處大甲溪北岸，是由垃圾場封場後，在原址進行植栽，規劃為后里環保苗圃，經過歷年填土與改善土質後，苗圃園區花草盎然，成為后里新景點，假日常有親子野餐放風箏，目前花海綻放，成為網紅拍照私房景點。

    台中連日降雨後，今日艷陽高照，后里環保公園可見遊客席地野餐，或在花叢間拍照取景。台中市府今年栽植超過320平方公尺的橘紅金針花田及1.2公頃的金色向日葵花田，橘黃花海隨著綠地山丘綿延，不少網紅與新人前來拍照取景，成為市民和遊客踏青郊遊好去處。

    國內賞金針花海以東部六十石山、赤科山、太麻里等處較為著名，中部彰化縣虎山巖近年也成為賞花焦點。台中市首度打造的大規模金針花景觀，后里環保公園金針花品種為「日月潭3號」，花朵鮮豔橘紅，直徑可達16公分，預計於5至6月及7至8月迎來兩波盛花期，掀起賞花熱潮。向日葵花田也正值盛開，金黃燦爛的花朵在藍天白雲的映襯下，熱情綻放，花期預計至5月中旬，是拍照留念的最佳時機。

    后里環保公園金針花綻放，吸引民眾拍照賞花。（記者張軒哲攝）

    后里環保公園金針花綻放，吸引民眾拍照賞花。（記者張軒哲攝）

    后里環保公園向日葵迎風搖曳。（記者張軒哲攝）

    后里環保公園向日葵迎風搖曳。（記者張軒哲攝）

    后里環保公園花木扶疏吸引新人拍婚紗取景。（記者張軒哲攝）

    后里環保公園花木扶疏吸引新人拍婚紗取景。（記者張軒哲攝）

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