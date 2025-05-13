518限定！宗博館化身「靈性遊樂場」展覽、DIY、徽章任務1票暢玩

宗博兒童館推出「不只一百種：保種計畫II~當小黑熊與不同的生命相遇」特展。（記者羅國嘉攝）

2025/05/13 14:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕「國際博物館日」將於5月18日登場，世界宗教博物館響應活動，推出限時優惠與系列限定活動，邀請民眾以「光」與「創作」為主題，展開1場結合信仰、自然與自我對話的靈性旅程。當天入館即享200元優惠票價，不僅可參觀常設展，還可免費暢遊3大特展，完成指定任務更能兌換限量徽章。此外，凡購票入館者，皆可獲得1張30元「方寸之間」抵用券，可於館內咖啡輕食與文創選物使用。

世界宗教博物館長馬幼娟表示，宗博館今年以「靈性遊樂場」為概念，透過展覽、導覽與親子手作課程，打造大人小孩皆適宜的文化體驗。觀眾可自7樓水幕牆啟程，走入朝聖步道與宗教大廳，探索位於6樓的重量級特展《光在萬物》，透過「光之繭」、「覺醒之光」與「創世之光」等主題，引導觀眾從不同文化與信仰脈絡，理解光如何在萬物中顯現。另有《菁寮聖十字架天主堂》與親子展《不只一百種：保種計畫II》同步展出。

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馬幼娟指出，518當天安排上午11點30分與下午3點30分2場導覽，由專業導覽員深入解說展覽內涵。另備受親子期待的「解鎖眾神密碼」DIY課程，靈感來自展區生態瓶觀察，透過植物影子創作紙雕剪影，體驗自然與藝術交會，課程費用500元，包含一大一小門票與材料包，採線上預約制，名額限15組。

此外，宗博館今年加入「新北市博物館日徽章蒐集活動」，民眾只要在《光在萬物》展區互動牆留下「光語」並拍照上傳至IG或FB限時動態，標註「世界宗教博物館、光在萬物」，即可兌換限定徽章1枚，數量有限，兌完為止。

「菁寮聖十字架天主堂」特展，展現土地之愛。（記者羅國嘉攝）

光在萬物特展的「無我之光展區」。（記者羅國嘉攝）

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