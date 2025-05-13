雪上加霜！轎篙筍減產逾半 野生動物又嚴重掠食

被山羌吃的的轎篙筍。（圖由莊信然提供）

2025/05/13 13:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山地區特產轎篙竹這幾年枯死嚴重，轎篙筍產量不及往年的一半，今年筍季開始的時候久旱不雨，產量又腰折，更慘的是，因為轎篙筍數量有限，除「大師兄」台灣獼猴、「二師兄」山豬掠食更加嚴重，連山羌、藍腹鷳都來搶食，由於被野生動物捷足先登，筍子更加稀少，許多筍農因為不符成本效益而棄收，苦不堪言。

轎篙筍是嘉義縣阿里山地區特產，產量占全國9成以上，但轎篙竹前幾年開始出現大規模死亡現象，從海拔1500多公尺往下擴散至1000公尺以下，由於轎篙筍是鄒族原住民的主要收入來源之一，對山區經濟衝擊相當大，造成轎篙竹死亡咸認為氣候變遷和竹林老化被是主要原因。

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阿里山鄉山美村筍農莊信然指出，以往轎篙筍產季，筍農都打趣稱「筍子銀行」開張大吉了，而且沒有週休二日，產季天天都可以採筍去提款，但前年因久旱不雨，出現只提款1次就關門的窘況，去年風調雨順慶豐收，今年又重現前年的大減產現象，「筍子銀行」瀕臨倒閉。

阿里山鄉許姓筍農說，轎篙筍減產，幾乎不夠台灣獼猴、山豬塞牙縫，受損情況更加嚴重，筍農嘆稱「以往大師兄（台灣獼猴）、二師兄（山豬）吃剩下就是筍農的收入，但今年慘到竹林內筍子寥寥無幾，根本不夠工錢，筍農只好放棄採筍」。

被藍腹鷳吃的的轎篙筍。（圖由莊信然提供）

被台灣獼猴肆虐的轎篙筍。（圖由莊信然提供）

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