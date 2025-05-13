康康主持 「母愛真偉大」派對5/18高雄六合公園登場

「第三屆母愛真偉大公益親子派對」5月18日高雄六合公園登場。（主辦單位提供）

2025/05/13 13:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接溫馨五月與感恩母親節，高市議員黃文益攜手民進黨高市黨部、在地社福團體、企業與藝人，於5月18日下午在新興區六合公園舉辦「第三屆母愛真偉大公益親子派對」，邀請大小朋友攜手共享感恩歡樂的午後時光。

身兼民進黨高市黨部主委的市議員黃文益表示，活動開辦以來年年吸引大批民眾參與，今年已邁向第三屆，今年活動分3大主軸，親子嗨翻天、媽媽來放鬆、友善動物與熱愛生命，強調家庭、健康與公益兼顧。

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親子嗨翻天區將有小朋友最愛的「夢幻泡泡秀」、造型氣球、兒童氣墊樂園等設施；「媽媽來放鬆」主題區提供免費按摩服務、美髮義剪、肩頸放鬆、基本健檢與中醫義診等；「友善動物、熱愛生命」主題專區，由在地動保團體推動流浪貓狗認養活動，並設置陸龜生命教育宣導攤位。

現場還設有「公益勸募區」，邀請參與者發揮愛心，每項目僅需捐贈3張發票，投入支持弱勢團體，活動發票中獎獎金也將捐贈在地弱勢團體機構，讓溫馨的母親節洋溢更多社會正能量。

當天演出由知名主持人康康領軍，擔綱全場活動主持與綜藝表演，演出陣容包括實力唱將方順吉、在地人氣高顏值MOLLY樂團、超級紅人榜歌星施丹彤，及藝人模仿秀的「小阿吉仔」，適合全齡觀賞。

第三屆母愛真偉大公益親子派對5月18日在高雄六合公園登場，圖為去年活動場景。（主辦單位提供）

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