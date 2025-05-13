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    新光三越台中中港店室內裝修未申報 民代要求建制全民督工機制

    市議員王立任要求市府建立督全民督工機制。（記者蘇金鳳攝）

    市議員王立任要求市府建立督全民督工機制。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/13 15:17

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，遭質疑11及12樓進行室內裝修未申報市府，民進黨市議員王立任、張玉嬿、黃守達今天指出，長期以來市府對於室內裝修工程資訊缺乏公開機制，造成民眾無從監督、潛藏風險，因此提議市府要建制全民督工的機制，要求市府加速建置，以免悲劇再發生。

    都發局長李正偉表示，市府已完成修訂「室內裝修設置告示牌」相關法規，並即將公告施行，制度即將上路，並且會將訊息傳達給工會及公所等。

    議員王立任表示，過去有許多裝修工程未依法申報，導致市府無法即時掌握工程內容與進度，導致潛藏安全風險，如此次的新光三越的室內裝修就未申報，他強調，已多次呼籲市府要將室內裝修工程應比照公共工程設置告示牌的作法，清楚揭示施工期間、申報編號等等的資訊，提升透明度與民眾監督參與的機會。

    王立任強調，室內裝修全民督工制度是讓市民能夠共同來監督公共的安全，都發局已表示在修訂相關法規，也讓台中市成為全國第一個建立室內裝修告示制度的城市，但關鍵在於政策的落實執行；李正偉表示，已將資訊傳達給工會。

    王立任表示，傳達至工會還不夠，還要有裝修業者、公所等相關單位，要跟市民宣導，讓市民能明白此政策的意義，達到真正的全民督工。

    王立任強調，法規公告只是起點，市府後續更應確保政策能夠真正落實，民眾若能透過協助監督，將有助於都發局稽查人力不足的困境，成為政策推動的重要助力。

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