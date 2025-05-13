為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「爺奶啦啦GO 懷舊時光同樂會」 5/24、25勤美草悟道登場

    平均年齡逾75歲的長輩組成「銀髮啦啦隊」，最近密集練習，24日將登台表演。（農村水保署台中分署提供）

    平均年齡逾75歲的長輩組成「銀髮啦啦隊」，最近密集練習，24日將登台表演。（農村水保署台中分署提供）

    2025/05/13 13:45

    〔記者歐素美／台中報導〕農村水保署台中分署為鼓勵高齡長者走出家門、活躍參與社區，推動綠色照顧計畫成果展《爺奶啦啦GO 懷舊時光同樂會》，將於5月24日至25日在台中市勤美草悟道溫馨登場，集結中苗綠照社區的高齡長輩們，以滿滿活力共同跳出高齡版的藍莓寶寶應援舞，展現「活到老、學到老、舞到老」的精神。

    一群平均年齡逾75歲的長輩所組成「銀髮啦啦隊」，將與幼稚園小朋友一起跳藍莓寶寶應援舞，展現跨世代舞動魅力。長輩們歷經數週密集練習，從肢體律動、節奏感訓練，到整體隊形協調，投入百分百的努力，只為在舞台上綻放屬於自己的光芒。

    其中，高齡95歲的陳阿嬤，年輕時曾懷抱舞蹈夢，因生活種種挑戰從未登台。這次得知社區要上台演出，主動報名參與，風雨無阻地練習至今。阿嬤說「雖然腿腳慢了，但我的心還在跳舞」阿嬤說，這次演出對她而言，是一場遲來的圓夢。

    農村水保署台中分署長陳榮俊表示，綠照計畫不只是服務，更是陪伴長輩重新定位自我價值的重要平台，能夠看到長輩們一起在這裡展現自我真的很欣慰。這次綠色照顧計畫成果展，不僅讓長輩們動起來，更勇敢「站上來」，重拾及回憶年輕時候的夢想。誠摯邀請市民朋友於5月24日至25日一起到勤美草悟道，見證長輩們不懼歲月、勇敢綻放的精彩瞬間。為台灣邁向高齡友善社會，寫下動人的篇章。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播