「爺奶啦啦GO 懷舊時光同樂會」 5/24、25勤美草悟道登場

平均年齡逾75歲的長輩組成「銀髮啦啦隊」，最近密集練習，24日將登台表演。（農村水保署台中分署提供）

2025/05/13 13:45

〔記者歐素美／台中報導〕農村水保署台中分署為鼓勵高齡長者走出家門、活躍參與社區，推動綠色照顧計畫成果展《爺奶啦啦GO 懷舊時光同樂會》，將於5月24日至25日在台中市勤美草悟道溫馨登場，集結中苗綠照社區的高齡長輩們，以滿滿活力共同跳出高齡版的藍莓寶寶應援舞，展現「活到老、學到老、舞到老」的精神。

一群平均年齡逾75歲的長輩所組成「銀髮啦啦隊」，將與幼稚園小朋友一起跳藍莓寶寶應援舞，展現跨世代舞動魅力。長輩們歷經數週密集練習，從肢體律動、節奏感訓練，到整體隊形協調，投入百分百的努力，只為在舞台上綻放屬於自己的光芒。

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其中，高齡95歲的陳阿嬤，年輕時曾懷抱舞蹈夢，因生活種種挑戰從未登台。這次得知社區要上台演出，主動報名參與，風雨無阻地練習至今。阿嬤說「雖然腿腳慢了，但我的心還在跳舞」阿嬤說，這次演出對她而言，是一場遲來的圓夢。

農村水保署台中分署長陳榮俊表示，綠照計畫不只是服務，更是陪伴長輩重新定位自我價值的重要平台，能夠看到長輩們一起在這裡展現自我真的很欣慰。這次綠色照顧計畫成果展，不僅讓長輩們動起來，更勇敢「站上來」，重拾及回憶年輕時候的夢想。誠摯邀請市民朋友於5月24日至25日一起到勤美草悟道，見證長輩們不懼歲月、勇敢綻放的精彩瞬間。為台灣邁向高齡友善社會，寫下動人的篇章。

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