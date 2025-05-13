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    台中新光三越傳6月復業 都發局：安全無虞才有「分段使用」可能性

    台中新光三越氣爆今滿3個月，正進行修復中。（圖：市府提供）

    台中新光三越氣爆今滿3個月，正進行修復中。（圖：市府提供）

    2025/05/13 14:52

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆事件今滿3個月，近來地方盛傳即將在6月恢復營業，引發不少關切，台中市議員陳淑華質疑改善計畫估須到11月才能完成，如何6月復業，議員陳俞融也說，她也收到「來自市府高層」消息指新光會在6月重新營業，要求須是建物安全無虞下才能放行；都發局長李正偉坦言有「聽說」6月復業訊息，但他承諾「新光必須要確保安全無虞後，才會有分段使用的可能性」。

    台中新光三越2月13日氣爆釀重大傷亡，迄今滿3個月，不少議員今在議會質疑新光三越甫啟動修復工程，百貨外牆搭建密密麻麻的鷹架，近來百貨6月恢復營業的傳聞卻甚囂塵上。

    陳淑華指出，新光三越氣爆後施工已向都發提出相關修復計畫，但修復期程外界均不清楚，究竟何時修復完成，李正偉指出，目前新光提出11樓與12樓內部破壞的改善計畫及外牆改善計畫，整體改善計畫預定在今年11月完成。

    陳淑華指出，外傳新光三越將先分段復業，櫃姐間流傳6月中旬會先行恢復營業，既然11月才可能整體修復，為何會傳出6月先營運的消息；市府應該確實把關，都發、消防局均須重新檢查室內裝修、公共安全、消防系統、垂直升降系統、緊急逃生避難系統等須檢查合格，不應尚在整體施工中、外圍鷹架尚未拆除前就貿然同意恢復營業，讓民眾穿越施工架到裡面消費，安全是唯一的標準。

    陳俞融也曝有「來自市府高層」消息指新光三越會在6月重新營業，等於半修復半開放，在建築結構、消防設施、瓦斯管線等全面性安全檢查均尚未進行前，恐有安全疑應慮，若真的先開放營業如何讓市民安心，要求都發局明確保證，新光三越須保證安全無虞後才能恢復營業，不能為了財團急就章搶在暑假前貿然開放，無視市民、消費者安全。

    市議員張芬郁及陳雅惠表示，新光三越是中部百貨龍頭，歇業影響數千員工生計及地方經濟發展，要求都發局應確實監督工程盡速修復完成，確保百貨環境安全無虞，讓民眾安心迎接復業。

    議員李中也質疑外傳新光三越預計6月恢復營業，安全準備是否完善，新光三越的建築安全審查是採用行政審查或實質審查，他認為應委託「責任負責人」做實質審查，市府只需行政審查，可解決政府人力不足與效率問題，對民眾也較有保障。

    李正偉回應，目前沒有收到業者「相關分段使用」計畫，「未來必須要確保安全無虞後，才會有分段使用的可能性」。

    議員質疑台中新光三越還在修復竟盛傳6月就會恢復營業，要求市府落實確認建物安全才能開放。（記者蘇孟娟攝）

    議員質疑台中新光三越還在修復竟盛傳6月就會恢復營業，要求市府落實確認建物安全才能開放。（記者蘇孟娟攝）

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