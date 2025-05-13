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    賽後玩新北！世壯運選手享免費套票 暢玩三貂嶺隧道、鐵道自行車

    三貂嶺隧道入口是熱門的拍照打卡景點，期間開放免費入場。（新北觀旅局提供）

    三貂嶺隧道入口是熱門的拍照打卡景點，期間開放免費入場。（新北觀旅局提供）

    2025/05/13 13:52

    〔記者陳奕劭／新北報導〕世界壯年運動會即將登場，新北市府觀光旅遊局為選手推出免費套票與運動文化體驗優惠，邀請選手們在賽事之餘，以最在地的方式探索新北的獨特風貌。觀旅局表示，住宿訊息可至雙北世壯運訂房專區查詢，其他資訊詳見「新北市觀光旅遊網」或Facebook粉絲專頁「新北旅客」。

    觀旅局表示，瑞芳「三貂嶺生態友善隧道」將於5月19日至26日開放憑世壯運認證卡免費入場。隧道內可欣賞經年累月形成的鐘乳石，或觀察台灣葉鼻蝠棲息地，感受靜謐而充滿生命力的山林氛圍。

    觀旅局指出，5月10日至6月10日的世壯運賽會前後期間，加入深澳鐵道自行車官方LINE帳號並上傳認證卡，享票價8折優惠。另於5月21日與5月28日下午2點開放50名免費體驗騎乘名額，可憑世壯運認證卡報名參加。

    另外，新北市觀光旅遊局推出限量共100組免費「鶯歌套票」與「平溪套票」，邀請世壯運參加者體驗新北在地文化。「鶯歌套票」親手繪製屬於自己的馬克杯，並享用手沖咖啡，實際感受台灣職人精神；「平溪套票」可體驗手抄紙製作，將祝福寫上天燈，緩緩升空傳遞心願。活動即日起開放領取，數量有限額滿為止。

    市府觀旅局長楊宗珉表示，「運動是一種語言，文化更是另一種對話方式」，期待透過文化體驗的旅程，讓來自世界各地的選手與嘉賓們在賽場外也能與台灣建立深厚連結，不僅是旅遊，更是一場跨文化的友誼交流。

    用沾墨汁的毛筆在天燈上寫下願望與祝福，讓緩緩升空的天燈將心意傳向天空。（新北觀旅局提供）

    用沾墨汁的毛筆在天燈上寫下願望與祝福，讓緩緩升空的天燈將心意傳向天空。（新北觀旅局提供）

    新北平溪天燈節是臺灣重要的國際意象，不但獲選為台灣觀光100亮點之一。（新北觀旅局提供）

    新北平溪天燈節是臺灣重要的國際意象，不但獲選為台灣觀光100亮點之一。（新北觀旅局提供）

    圓滾滾的深澳自行車造型，相當討喜可愛。（新北觀旅局提供）

    圓滾滾的深澳自行車造型，相當討喜可愛。（新北觀旅局提供）

    運用回收的天燈作手抄紙DIY，別具巧思又環保。（新北觀旅局提供）

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