石虎寶寶入選提名未見「野獸仙貝」 網砲轟台北動物園︰黑箱作業！

今（13）日園方公布初步提名結果，許多網友發現人氣最高、甚至紅到日本的「野獸&仙貝」並未入選，紛紛質疑園方涉嫌「黑箱作業」。（台北動物園提供、圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/05/13 14:41

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郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立動物園日前發文邀請民眾，為今年3月誕生的2隻雌性石虎寶寶，留言提名心目中最適合牠們的名字，按讚數最高前2組會進入最終候選名單，吸引逾千人湧入參與。然而，今（13）日園方公布初步提名結果，許多網友發現人氣最高、甚至紅到日本的「野獸&仙貝」並未入選，紛紛質疑園方涉嫌「黑箱作業」。

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台北市立動物園今日上午在臉書粉專，公布今年5月7日至10日，邀請民眾留言提名「心中最適合小石虎的名字（一組2個）」的活動結果，由源自日本動畫《BanG Dream! 》2位女性角色「祥子&初華」、《JoJo的奇妙冒險第五部黃金之風》男主角「喬魯諾&喬巴拿」這2組名字，進入最終候選名單，並與其他3組種子選手一起進行角逐。

園方表示，最終命名方式他們決定交由2隻小石虎親自抉擇，並預計在5月15日凌晨3點半，觀察2姊妹的所在位置，由牠們親自「踩點」選出名字；若牠們分別在不同區域，則會以媽媽春捲的位置為主。園方也感謝所有參與提名、留下各種創意與祝福的朋友，更點出其中有許多充滿話題性的提名，「但因為我們小石虎很香，所以就掰掰囉~」。

貼文一出，立即引發大批網友炎上，因為園方在文中暗示的「充滿話題性」的名字，其實是命名活動留言按讚數人氣壓底性第一、高達5500多票的「野獸&仙貝」，且最終命名方式並未宣布開放直播、贊助商提名的劃分位置比較大，質疑有暗中內定可能，紛紛留言砲轟園方「玩不起」、「假民主」、「黑箱作業」。另有較理智的網友留言緩頰，指出先前園方有註記「主辦單位有權力取消不雅命名納入資格」這段事先聲明。

也有網友調侃園方，居然知道「野獸&仙貝」這組名的諧音，與日本經典日本男同性戀色情片《仲夏夜之淫》的網路迷因「野獸前輩」十分相似，「抓到動物園小編也懂木毛、「動物園也是inm 吧（全惱）」、「請問是怎麼判斷名字很臭的呢（覺察」、「要是說出哪個名字很臭就會被發現是淫夢民力（悲）」、「不惜暴露淫夢民身份也要守護石虎寶寶的台北市立動物園，是人間金林檎（大泣」。

根據園方聲明，指出本次活動有許多充滿話題性的提名，「但因為我們小石虎很香，所以就掰掰囉~」。（圖擷取自「Taipei Zoo 臺北市立動物園」臉書粉專、台北動物園提供，本報合成）

5月7日至10日活動期間，按讚數前3高的名字分別是「野獸&仙貝」、「野獸&仙貝」與「祥子&初華」。（圖擷取自「Taipei Zoo 臺北市立動物園」臉書粉專，本報合成）

不少網友注意到，園方宣布最終命名方式，並未宣布開放公開直播、贊助商提名的劃分位置比較大，質疑有暗中內定可。（圖擷取自「Taipei Zoo 臺北市立動物園」臉書粉專，本報合成）

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