毛豆入粽 台南新市國小畢業班學童包粽敬師

台南新市國小畢業班學童跟著新市區農會家政班媽媽學包粽，在地毛豆入粽。（記者劉婉君攝）

2025/05/13 13:20

〔記者劉婉君／台南報導〕端午節即將來臨，台南市新市國小6年10班27位學生，在畢業季前夕由新市區農會家政班媽媽帶領，學習包粽，並加入在地的毛豆，其中1顆粽子送給老師表達感恩之意。

新市區農會家政班今（13）日應新市國小6年10班導師高子謙之邀，入校教導學童動手體驗「毛豆蒸粽」，先由農會總幹事李美嬅分享毛豆的生長特性及營養、相關產品等，學童再跟著家政班媽媽一起學包粽。

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學童先從折粽葉開始，再加入在地的毛豆和糯米、香菇等食材，最後綁繩，不少人第1次包粽，直呼「很好玩」，曾和阿嬤一起包粽的陳昱勛則說，綁繩子的步驟最困難，完成後的粽子要帶回家和家人一起分享。

高子謙表示，希望透過親手包粽的過程，傳承節慶技藝，更讓孩子們在畢業前留下一段與家鄉的溫馨記憶。每位小朋友包2顆粽，其中1顆會送給老師，另1顆則讓小朋友自己食用或帶回家。

李美嬅表示，毛豆是新市在地農產品，此次以毛豆入粽，除了推廣在地農產，也讓學童在畢業前透過實作，感受家鄉的人情味與農村文化之美。

新市國小校長李智賢說，包粽的過程不僅可以認識節慶的典故，還可了解不同地區的粽子特色，除了南部粽與北部粽的差異，許多地方也加入在地特色食材，例如新市有毛豆，左鎮則會加入木瓜等。

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