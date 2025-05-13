通學步道「爛尾」成危險陷阱？台南議員質疑工程品質

北區公園國小通學步道工程4月曾發生車輛衝入工地的事故。（南市議員陳怡珍服務處提供）

2025/05/13 13:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議員陳怡珍今（13日）在市議會質詢中指出，接獲家長陳情，北區公園國小的通學步道工程自去年11月動工以來，原本期盼能提供孩子們一條更安全的上學路線，沒想到工程不但進度緩慢，步道鋪面破損不堪，發生「撞車」事件，品質更是令人擔憂。

對此，教育局回應表示，該工程已延宕兩週，預估尚需兩週時間才能完工。陳怡珍則要求教育局不僅要加強督導施工進度，更必須全面檢視工程品質是否符合標準，確保孩童通學安全；同時也應協助釐清車禍責任，強化安全維護。

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陳怡珍指出，現場步道鋪面破損不堪、路緣石歪七扭八，綠化植栽遭水泥覆蓋、鋼筋外露，甚至在人行路中央還出現直徑約10至15公分的破洞，正好是孩童小腳容易踩進的大小，極具危險性。家長儘管耐心等待完工，卻仍見不到成果，甚至上月下旬某日晚間接送孩子時，自己就曾差點被高低落差過大的步道邊緣絆倒，隨即通報市府。目前現場僅貼出「114年4月30日竣工」的簡陋公告，讓人感到諷刺。截至5月7日，工程仍未完工，危險破洞依舊存在，整體基礎結構的安全性令人質疑。

陳怡珍並指出，4月16日曾發生車輛衝入該步道工地的事故，直到隔日施工單位才緊急以警示護欄圍住現場，顯示整體交通安全措施相當不足。

此外，針對因應少子化南市取消自由學區政策及保障學生，陳怡珍表示，早在4月28日教育局專案報告中，就要求教育局提供取消自由學區政策的討論過程與時程，並列出各校班級增減的具體數據，然而教育局卻拖至昨日才提供書面資料，且內容僅包含114學年度新生入學人數一覽表，沒有列出各校班級變動情形，「這根本是毫無參考價值的雞肋資料」，形式化敷衍了事，她要求教育局盡快補齊相關資料。

南市北區公園國小通學步道工程，周遭花圃被亂放工地物品。 （南市議員陳怡珍服務處提供）

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