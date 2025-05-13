新北高齡交通事故受傷逐年攀升 專家建議推「有限」駕照須註明標配

新北市長侯友宜主持道安會報。（記者董冠怡攝）

2025/05/13 12:29

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市道安會報今指出，市轄近5年高齡者交通事故死傷中，死亡人數持平、受傷人數節節攀升，統計顯示未依規定左轉彎、穿越道路為主要肇因，除採定點、行動式宣導交通安全觀念，也持續開發多元宣導場域，融入體驗式學習、社區化教材、宣導活動前測和後測。道安顧問提醒，問卷調查測試的是觀念，知易行難；未來舉辦道安宣講時，建議一併替長者檢測視力，或推出「有限」駕照，依個人情形註明如「必須戴眼鏡」等標配條件。

社會局表示，新北市65歲以上人口數從2020年61萬8291人，持續攀升至去年（2024年）76萬8492人。近5年來，高齡者交通事故死亡介於84人至117人之間徘徊，以高齡人口而言，佔比維持在0.13‰至0.14‰，不過，受傷數量卻逐年增加，自5252人（8.54‰）爬升到7791人（10.14‰）。

請繼續往下閱讀...

如就全市總死亡、受傷人數作為比較基準，社會局指出，交通事故高齡者死亡佔比趨勢呈鋸齒狀，有高有低，但去年已逼近4成達39%，交通事故死亡269人中，105人為長者，而且減緩幅度有限，受傷部分則從2020年9.3%，上升至2024年12.5%，去年交通事故受傷6萬2599人中，7791人為長者。

市府跨局處分析發現，高齡者交通事故死亡使用運具以機車、步行為多，主要肇因包含未依規定穿越馬路、讓車左轉彎，以及未注意車前狀況、未保持行車安全間隔距離；既有宣導通路觸及對象不足、內容無法產生共鳴、宣傳成效不明，因此，透過電視、通訊軟體、社群平台等長者常見獲取資源管道宣導之外，同時結合既有的銀髮俱樂部、社區照護關懷據點、松年大學、村里活動，並於公園、廟埕等長者易聚集的處所採行動車宣傳，開發多元宣導場域。

此外，藉由小綠人過馬路、道安教案與桌遊、虛擬實境教學、機車駕駛模擬器的協助，讓道安宣導更貼近生活現實；請路老師進行場勘及攝影紀錄製作社區化教材，並且融入社區化教學示例，以三重區正義北路、信義西街口為例，去年10月發生自小客車與行人擦撞事件，藉此宣導禮讓行人與行經路口留意左右來車；活動前後進行問卷調查，諸如防禦駕駛觀念、轉彎注意事項、處理交通事故正確方式，實測進步約1成至2成。社會局補充，今年將持續開發對象、獨老關懷宣導、增加志工完訓人數與提升路老師教學品質。

道安顧問吳繼虹、閻姿慧、陳艾懃認為，無論使用任何交通工具，視力都扮演了要角，許多高齡長者都有視力退化的問題，但不以為意，實際上路會很危險，建議未來舉辦道安宣導活動時，可以幫忙做些簡易的視力檢測，讓他們了解自身的狀況，相信效果會更好，或是推出「有限」駕照且需註明「必須戴眼鏡」等標配條件，強化行車安全；另，問卷調查測的是觀念，應盡可能縮小觀念與行為間的落差、追蹤行為是否真的所轉變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法