搶「孵蛋」！大巨蛋基地「彰交特區」報審 要變身彰縣信義區

彰化要搶全國第二快蓋好大巨蛋的縣市！大巨蛋基地的彰交特區，其通盤檢討案將送內政部審核。（彰化縣政府提供）

2025/05/13 12:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣要搶全國最快第2個縣市蓋好大巨蛋！縣府今天（13日）公布，攸關大巨蛋基地的高速公路彰化交流道特定區域（簡稱「彰交特區」），縣都市計畫委員會已審核通過通盤檢討，今天報請內政部送審！透過大巨蛋、縣政中心、新縣總圖、產業園區、萬坪公園綠意，讓解編後的彰交特區，成為彰化縣的信義區，聽演唱會不必去北高！

縣長王惠美表示，今天是彰化縣關鍵時刻，因為當別的縣市還在找大巨蛋的地點，彰化縣就已經準好了，不只要蓋大巨蛋，還要在解編後的彰交特區，打造大巨蛋的體育園區，還要相關的大型建設，把縣政中心搬過去，還要興建全新的彰化縣總圖，還有產業園區，才能讓「彰交特區」結合交通建設、都市計畫、產業發展，變身為彰化縣的信義區。

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王惠美強調，「彰交特區」是彰化脫胎換骨變身第一步，「彰化特區」以交通便利的彰化交流道為中心出發，採區段徵收方式來進行，結合大型公共建設，規劃產業專區來創造全新園區，未來可以把成功經驗複製到員林交流道、北斗交流道、和美交流道，才能在6都磁吸效應下，讓彰化縣人口不再外流。

建設處表示，「彰交特區」計畫將彰化交流道周邊1400多公頃農業區逐步轉型，將分成「3期5區」解編策略。大巨蛋所在的就在第一期示範區，面積有170公頃，優先辦理「洋仔厝排水北側」及「大埔截水溝堤岸道路兩側」兩處，其中產業園區面積32公頃。

彰化縣要蓋大巨蛋，基地就規劃在彰交特區第一期示範區，還同時要蓋總圖與縣政中心，還有產專園區。（彰化縣政府提供）

彰化縣要蓋大巨蛋，基地就規劃在彰交特區第一期示範區，還同時要蓋總圖與縣政中心，還有產專園區。（彰化縣政府提供）

彰化要蓋大巨蛋，規劃要蓋在彰交特區第一期的示範區。（彰化縣政府提供）

彰化要蓋大巨蛋，規劃要蓋在彰交特區第一期的示範區。（彰化縣政府提供）

彰化縣要蓋大巨蛋，縣長王惠美（圖右6）強調，彰化準備好了。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長王惠美強調，要蓋大巨蛋，彰化準備好了。（記者劉曉欣攝）

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