台南救國團力推公益配鏡 29清寒國中生不再「惡視力」

救國團南市團委會舉行公益配鏡活動，送愛心配鏡券到校給家境清寒的國中學生。（圖由救國團南市團委會提供）

2025/05/13 12:24

〔記者王俊忠／台南報導〕救國團台南市團委會舉行「愛、讓視界無礙」清寒學生公益配鏡活動，今天起由救國團南市團委會總幹事葉慶壽偕同南市驗光師公會理事長車明曉及救國團義工團隊，以1星期的時間親自到金城國中等13所國中學校致送愛心配鏡券給有需要配眼鏡的29位清寒學生。

救國團南市團委會表示，此愛心活動在車明曉居中協調下，共有和光堂驗光所等21家特約店協助辦理。車明曉指出，2016年起已施行「驗光人員法」，規範眼鏡從業人員需通過考試院專技考試，配合的特約眼鏡行均有國家認可之驗光師，提供學生優質服務。

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南市延平國中校長杜俊興認為，配眼鏡和換鏡片對清寒學生的家庭來說是一筆不小的負擔，常常發生近視度數深、但沒有配戴眼鏡的學生，尤其很多學生來自清寒及單親家庭，本學期受到救國團集結各界善的力量，讓家境清寒的學生能獲得視力上的協助，未來能透過教育學習翻轉人生。

受惠的學生們都寫了1封感謝卡、感謝救國團辦這個活動，讓他們有機會能免費配鏡，在上課時可以看得更清楚、不用再瞇眼睛去看黑板上的字了！

葉慶壽說，清寒學生在5月29日前只要持兌換券至特約驗光所就能免費驗光、更換鏡框鏡片。這「愛心配鏡兌換券」費用，部分由救國團號召所屬義工贊助每位學生1000元，其餘則由響應活動的驗光所自行吸收，希望接受愛心的學生們未來學業有成後，能將善的種子繼續成長茁壯，嘉惠社會更多需要幫助的人。

受惠免費配戴愛心眼鏡的清寒國中生們寫感謝卡給救國團南市團委會表達謝意。（圖由救國團南市團委會提供）

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