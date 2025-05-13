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    114年國中教育會考本週末登場 竹縣39所國中在8校應試

    本週末就要舉行今年的國中教育會考，新竹縣政府教育局提醒考生若有配戴口罩的需求，樣式以素色、無印刷字樣為主，以免引起爭議。圖為示意圖。（記者黃美珠攝）

    本週末就要舉行今年的國中教育會考，新竹縣政府教育局提醒考生若有配戴口罩的需求，樣式以素色、無印刷字樣為主，以免引起爭議。圖為示意圖。（記者黃美珠攝）

    2025/05/13 12:12

    〔記者黃美珠／新竹報導〕2025年國中教育會考即將在這個週末舉行，竹苗區將有1萬4022名考生報考，其中新竹縣39所公、私立國中就有5286名，以學校為單位，分別編配於新竹高商、竹東高中、關西高中、竹北高中、義民高中、六家高中、湖口高中以及仰德高中8所學校所在的考場應試。

    縣府為讓考生安心應試，從去年11月起就針對交通秩序維護、考場周邊暫停施工、慶典廟會活動柔性勸離、避免鄰里廣播、大眾運輸加開車班疏運以及維持穩定供水供電等事項，函請縣內各單位配合辦理，並持續督導考場學校落實內外清消及設備檢整。

    縣府教育局長楊郡慈說，今年的考區試務會由國立新竹女中負責，根據往年考場規劃經驗，以就近便利為原則。

    經竹苗考區國中教育會考試務會討論後決議，原則上開放考生在休息時間於原試場、原座位休息和溫書。建議考生第1午餐和午休都在原試場的原座位進行。

    各國中校方依例也會組成考生服務隊，考生家長可以進入考場學校陪考，但不能進入試場管制區。

    考生若休息時間在試場內使用手機，請務必記得在考前要完全關機，並放於臨時置物區，或交由國中學校考生服務人員協助保管，以免違反試場規則。

    此外，考生若有配戴口罩需求，樣式建議以素色、無印刷字樣為主，避免引起爭議。

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