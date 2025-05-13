爭取增聘台語專任教師 台南基進議員催生台語實驗小學

台南基進黨議員李宗霖爭取催生台語實驗小學。（李宗霖服務處提供）

2025/05/13 12:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣基進黨台南市議員李宗霖今（13）日於民政教育部門業務報告時，要求教育局持續增聘台語專任教師，並加速推動台南市第1所台語實驗小學。

教育局長鄭新輝答詢表示，台語專任教師今年初步規劃會開10名，等外縣市調動後就會確定。教育局也會鼓勵學校端開缺，並持續努力。而實驗小學，口埤國小有將西拉雅語、台語納入，全校這兩個語言是台南市標竿的學校。另外，目前10幾所學校有「沈浸式台語融入」，只要學校提出，教育局都非常支持。

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李宗霖進指出，教育局經常以口埤國小為例，但那是校方非常認真推動。他強調，希望南市的台語實驗小學能落實沈浸式，從1年級到6年級建構「系統性」、「連貫性」的教學，讓有需求的家長和孩子可以在這樣的環境下成長。

李宗霖亦要求，應加速設立台南市的台語實驗小學，高雄市北嶺國小已積極籌備，台南更應加緊腳步。

李宗霖指出，近年各縣市台語專任教師開缺狀況，對比其他縣市，若以6都來說，台中市近4年皆有開缺；新北市狀況最好，自2023年度到今年度，每年開缺，去年12名，今年開缺更來到17名（國中15名、高中2名）。而非六都中的新竹縣，近4年開缺總額也有12名，已遠超過南市於2023年度所開的11名缺額。因此，要求教育局應每年開台語專任教師缺，並且逐年增加，也必須提供這些台語教師更好的待遇。

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