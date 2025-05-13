金山慈護宮二媽回野柳 上千國內外信眾徒步護駕遶境

「北海岸傳奇媽祖文化祭–金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」登場，不少信眾排隊鑽轎。（記者羅國嘉攝）

2025/05/13 12:31

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府今（13）日舉行「北海岸傳奇媽祖文化祭–金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，在金包里慈護宮建廟216週年的時刻，由市府民政局長林耀長與慈護宮董事長游忠義共同轉動彩花桶、親自扶轎起駕，帶領來自國內外的上千名信眾與各地友宮神尊，徒步護送媽祖聖駕回鑾野柳媽祖洞。

林耀長表示，金包里媽祖庇佑北海岸已逾200年，見證地方人民的生活與信仰。感謝慈護宮持續傳承地方文化，也肯定這場結合遶境行腳、地方美食與國際參與的活動，不僅凝聚在地向心力，也展現台灣宗教文化的重要傳承精神。

請繼續往下閱讀...

游忠義說，報名今天隨轎行腳者可獲得包含帆布背包、文創帽、POLO衫、點心券、餐券與祭典入園券的行腳裝備2.0，及媽祖聖杯抽獎資格，讓信仰體驗與儀式感更加完整。還有集章換壓轎金活動，信眾只要集滿金包里慈護宮、野柳保安宮、東澳朝天宮與漁澳順天宮等4宮指定印章，即可於今日返回慈護宮服務台兌換由媽祖加持的壓轎金1份。

游忠義表示，沿途設置的補給站，今年以「媽祖嚴選北海岸在地美食」為主題，提供7大在地人氣餐食，包含蔡豐吉小籠包及燒賣、文哥甜不辣、林家油蔥粿、徐金瓶粿粽、冰芝林綿綿冰、貝貝雞蛋糕、阿豪油飯等，現場亦同步出動3台「胖卡美食餐車」，供應甘梅薯條、雞塊、杏鮑菇、七里香、三星蔥餡餅與冰涼豆花等輕食點心，讓行腳信眾在過程中補充體力、享受美味，吃得開心、走得更遠。

金山區長劉昌松指出，活動現場邀請多位外籍友人穿戴今年專屬行腳裝備，實地體驗「36執事」傳統陣頭儀式，與在地信眾一同參與遶境巡禮，從實際行動中理解台灣宗教文化的內涵與民間信仰的魅力。「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」是新北市無形文化資產代表性活動之一，結合自然潮汐與宗教信仰的特色儀式，考量行動不便者與長者也能安心參與遶境巡禮，今年活動也延續出動「金包里號」全程支援。

新北市金山區長劉昌松體驗扶轎。（記者羅國嘉攝）

新北市民政局長林耀長轉動彩花桶、親自扶轎起駕。（記者羅國嘉攝）

金山慈護宮二媽回野柳上千國內外信眾參與徒步護駕遶境。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法