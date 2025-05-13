台電善盡澎湖人好鄰居 尖山放流魚苗復育澎湖海洋資源

台電副總經理郭天合（左），將搭船放流螺貝交由外海放流。（記者劉禹慶攝）

2025/05/13 12:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電公司今（13）日在澎湖縣龍門漁港附近海域，舉辦魚苗放流活動，計有澎湖縣政府、澎湖區漁會、澎湖地區民意代表、尖山電廠周邊村長及民眾、龍門國小、湖西國小、西溪國小師生、財團法人台灣海洋保育與漁業永續基金會等單位共同參加，由副總經理郭天合、議長陳毓仁、澎湖縣政府參議洪棟霖等貴賓領軍，共同響應國際生物多樣性日。

今日台電與澎湖縣政府共同放流黃錫鯛6萬尾、嘉鱲1萬尾、象牙鳳螺1萬顆、水晶鳳凰螺2萬顆、草蝦25萬尾、馬糞海膽1500顆、虎斑烏賊3萬尾、斑節蝦50萬尾各類種苗，以實際行動豐育海洋資源。由於台灣沿海漁業資源日漸減少，台電自2002年起至今，近22年來與漁業署合作，每年持續於電廠鄰近海域放流魚苗；今年特別與澎湖縣政府共同舉辦魚苗放流活動，期許能夠改善魚場環境及達到增裕海洋資源的成效。

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另一方面，台電公司也將海洋保育的環境教育活動帶入校園，請專業講師進入校園進行生態教育，宣導海洋保育觀念，並邀請地方國小師生來共襄盛舉，體驗「送魚兒回家」，藉由實際魚苗放流的行動，來感受生命之延續，使民眾體驗生命、親近海洋。

魚苗放流是維護漁業資源、改善魚場環境最直接、最有效果的方法，今後台電公司除提供充裕、質優、穩定的電力，促進國家經濟發展、提昇人民生活水準外，仍將持續致力環境保護工作，積極參與台灣沿海漁業資源的復育工作，善盡企業社會責任。

澎湖各界貴賓，一同放流魚苗。（記者劉禹慶攝）

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